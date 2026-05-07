Les États-Unis tirent sur un pétrolier iranien alors que Trump prône un accord de paix

Le président américain Donald Trump a déclaré que Washington avait eu de "très bonnes discussions" avec l'Iran au cours des dernières 24 heures, suggérant que les deux pays étaient sur le point de conclure un accord de paix, bien qu'il n'ait pas précisé quand.



"Ils veulent vraiment conclure un accord. Nous verrons si nous y parvenons. Si nous y parvenons, ils ne pourront pas avoir d'armes nucléaires", a déclaré Trump aux journalistes dans le bureau ovale mercredi.



Interrogé sur l'existence d'une date limite pour une réponse de l'Iran, il a répondu : "Il n'y a jamais de date limite : "Il n'y a jamais de date limite. Cela arrivera. Mais jamais de date butoir".



La déclaration de Donald Trump intervient quelques heures seulement après qu'il a menacé de recommencer à bombarder l'Iran si celui-ci n'acceptait pas de conclure un accord.



"S'ils n'acceptent pas, les bombardements commenceront et ils seront, malheureusement, d'un niveau et d'une intensité bien plus élevés qu'auparavant", a-t-il martelé sur Truth Social.





L'Iran n'a pas encore répondu à la nouvelle proposition américaine - un mémorandum d'une page - mais le négociateur en chef Mohammad Bagher Ghalibaf a averti mercredi que les États-Unis cherchaient à forcer la République islamique à se rendre "par le biais d'un blocus naval, de pressions économiques et de manipulations médiatiques".



Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baqaei, a déclaré aux médias locaux que le plan visant à mettre fin à la guerre était en cours d'examen et que Téhéran communiquerait sa position au Pakistan "après avoir finalisé son point de vue".







Il est difficile de savoir en quoi ce mémorandum d'une page diffère du plan en 14 points présenté par l'Iran la semaine dernière.



Il n'y a pas encore d'accord, mais les dispositions comprennent un moratoire sur l'enrichissement de l'uranium iranien, la levée des sanctions américaines, la distribution des fonds iraniens gelés et l'ouverture du détroit aux navires.









Les forces américaines tirent sur un pétrolier iranien



Mercredi, l'armée américaine a tiré sur un pétrolier battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman alors qu'il tentait de se diriger vers un port iranien, a écrit le Commandement central américain dans un message sur X.







"Les forces américaines ont émis plusieurs avertissements et ont informé le navire battant pavillon iranien qu'il violait le blocus américain", a écrit l'US Central Command.



« Après que l’équipage du Hasna n’a pas obtempéré aux avertissements répétés, les forces américaines ont neutralisé le gouvernail du pétrolier en tirant plusieurs salves » depuis un avion lancé depuis le porte-avions Abraham Lincoln, déployé dans la région, a-t-il ajouté, précisant que « le Hasna ne fait plus route vers l’Iran ».





Pendant ce temps, les navires restent toujours bloqués dans le golfe Persique car ils ne peuvent pas passer par le détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du pétrole mondial et où l'Iran a effectivement interrompu le trafic commercial depuis la fin du mois de février.



En conséquence, les prix du pétrole ont grimpé en flèche. Ils ne reviendront probablement pas à la normale tant que le risque d'attaques dans la voie navigable n'aura pas diminué, a déclaré Kaho Yu, responsable de l'énergie et des ressources à la société d'intelligence économique Verisk Maplecroft.



"Les raffineurs, les expéditeurs et les négociants en matières premières resteront prudents jusqu'à ce qu'il soit clairement établi que les perturbations d'Ormuz ne s'aggraveront pas", a-t-il déclaré.



Le baril de Brent, l'étalon international, a dépassé les 114 dollars lundi, gagnant 6 %. Ce jeudi il s'échangeait aux alentours de 100 dollars. Avant le début de la guerre, fin février, il se négociait aux alentours de 70 dollars.

