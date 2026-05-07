Dakarposte.com - Le site des scoops
Dakarposte.com
https://caurisdor.com/
Dakarposte.com

Wakhinane Nimzatt : Comment le lutteur Bébé Diène et ses complices ont été démasqués

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 7 Mai 2026 à 15:30 modifié le Jeudi 7 Mai 2026 - 17:30

Wakhinane Nimzatt : Comment le lutteur Bébé Diène et ses complices ont été démasqués
L’enquête sur un vaste réseau de fraude à l’état civil a connu une accélération spectaculaire avec le déferrement du lutteur Bébé Diène et de plusieurs autres personnes devant le parquet de Pikine-Guédiawaye. Dans un rapport détaillé transmis au procureur Saliou Dicko, la Sûreté urbaine (SU) de Dakar retrace les mécanismes d’un système de fabrication et d’exploitation de faux actes d’état civil ayant permis à plusieurs individus d’obtenir indûment des documents administratifs sénégalais.



Le point de départ

Il s’agit d’une anomalie détectée dans les fichiers de l’état civil. Selon l’enquête, le 4 mai 2026, la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF) a mis à la disposition de la SU plusieurs individus impliqués dans un système frauduleux portant sur des actes d’état civil irréguliers. Les premières investigations ont révélé que le lutteur connu sous le nom de Bébé Diène, identifié comme Amadou Cheikhou Diallo, de nationalité guinéenne, s’était fait établir frauduleusement un acte de naissance sénégalais sous l’identité de Mamadou Thiam. Le document incriminé portait le numéro 4028 de l’année 1997, un numéro déjà attribué à une autre personne dans les bases nationales de données. Cette duplication a immédiatement alerté les autorités sur l’existence d’une fraude organisée touchant le système d’état civil.


Les investigations ont conduit les policiers au centre d’état civil de Wakhinane Nimzatt. Sur place, les enquêteurs disent avoir découvert un registre parallèle qualifié d’irrégulier. D’après le procès-verbal, ce registre n’était ni coté, ni paraphé, ni clôturé et ne comportait aucune authentification officielle. Les policiers évoquent également des pages manquantes et une numérotation incohérente.
Après autorisation judiciaire, le registre a été saisi. Son exploitation a permis de confirmer l’existence d’un système structuré destiné à produire de faux actes de naissance pour des personnes souhaitant régulariser illégalement leur situation administrative. Les enquêteurs affirment que grâce à ces faux documents, plusieurs bénéficiaires ont pu obtenir des cartes nationales d’identité, des passeports, des certificats de nationalité, des diplômes et d’autres documents administratifs.


Les aveux du lutteur Bébé Diène

Placé en garde à vue, Bébé Diène a reconnu les faits lors de son audition. Le lutteur a admis que l’acte de naissance utilisé pour obtenir sa carte nationale d’identité sénégalaise était frauduleux. Il a déclaré être de nationalité guinéenne, né de parents guinéens, avant d’expliquer avoir effectué cette démarche afin de poursuivre une carrière dans la lutte sénégalaise. Selon ses déclarations, l’obtention d’une licence de lutte nécessitait la présentation d’une pièce d’identité sénégalaise.

Toujours d’après le rapport de police, Bébé Diène a mis en cause son tuteur Boubacar Thiam ainsi que le responsable de son écurie, Meïssa Diaw alias Boy Kaïré. Il affirme que ces derniers l’ont aidé dans les démarches administratives, allant jusqu’à se présenter comme ses parents adoptifs. Le lutteur soutient également avoir été rassuré sur l’absence de risques judiciaires, Boubacar Thiam lui ayant expliqué qu’une prétendue adoption lui permettrait d’obtenir la nationalité sénégalaise.


Le rôle de Boubacar Thiam

Entendu à son tour, Boubacar Thiam a reconnu être le tuteur du lutteur qu’il considère comme son enfant adoptif, tout en admettant qu’aucune procédure légale d’adoption n’avait été engagée. Il reconnaît avoir fourni sa pièce d’identité ainsi que celle de son épouse pour les démarches. Toutefois, il nie s’être personnellement rendu au centre d’état civil, rejetant la responsabilité des formalités sur le défunt Mor Niang. Il affirme également avoir agi de bonne foi après avoir reçu des assurances sur la régularité de la procédure.


Les révélations sur le faux registre de 1997

L’enquête a également ciblé Amadou Diallo alias « Nini », officier d’état civil à Wakhinane Nimzatt depuis 2009. Face aux enquêteurs, l’adjoint au maire a reconnu l’existence d’un faux registre datant de 1997 ayant servi à établir des actes de naissance frauduleux. Il attribue cependant sa confection à un ancien officier d’état civil aujourd’hui décédé. Malgré ses dénégations concernant le cas précis de Bébé Diène, Amadou Diallo admet avoir signé plusieurs extraits de naissance issus de ce registre litigieux, notamment ceux concernant Boubacar Ba, Codou Guèye et Amy Niang. Les policiers estiment que cette reconnaissance démontre une implication indirecte dans la validation d’actes irréguliers.


Des bénéficiaires aux versions diverses

Les auditions des autres personnes interpellées révèlent plusieurs méthodes utilisées pour obtenir les documents incriminés. Certaines personnes, comme Mame Diarra Guèye, déclarent avoir payé des intermédiaires pour obtenir des actes de naissance, parfois avec modification de leur année de naissance. D’autres, à l’image de Boubacar Ba, reconnaissent avoir sollicité des circuits parallèles contre rémunération afin d’obtenir des extraits de naissance tardifs. Amy Niang, Fatoumata Barry, Coumba Diallo et Fatou Fall évoquent quant à elles des procédures irrégulières tout en soutenant avoir ignoré le caractère frauduleux des documents obtenus.



Ce que Boy Kaïré a dit aux enquêteurs

Le célèbre manager d’écurie Meïssa Diaw alias Boy Kaïré a également été entendu comme témoin. Il reconnaît avoir conseillé au lutteur de se procurer une pièce d’identité pour pouvoir exercer dans l’arène, mais nie toute participation à une fraude administrative. Selon les enquêteurs, les investigations n’ont pas permis, à ce stade, de réunir des preuves suffisantes contre lui. Toutefois, la police laisse son implication éventuelle à l’appréciation du procureur de la République.

Dans le cadre de la procédure, plusieurs pièces ont été placées sous scellés. Il s’agit du registre d’état civil de 1997 de Wakhinane Nimzatt et de la carte nationale d’identité attribuée à Bébé Diène sous la fausse identité de Mamadou Thiam. Les enquêteurs ont également tenté de récupérer la licence de lutte du lutteur. Son manager Mbaye Diagne leur a indiqué que le document se trouve actuellement à la Fédération de lutte en raison des engagements contractuels liés à un combat prévu contre le lutteur Zarco.
Au terme de l’enquête, les éléments de la Sûreté urbaine ont déféré les mis en cause au parquet de Pikine-Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écritures publiques, fausse déclaration à l’état civil, obtention indue d’actes administratifs et complicité de ces chefs.

Le chef du parquet a décidé d’envoyer le dossier en instruction. Un cabinet sera désigné pour l’ouverture de l’information judiciaire.



















seneweb

ACTUALITÉ | Le Billet du Jour | LES GENS... LES GENS... LES GENS... | Religion & Ramadan 2020 | Boy Town | Géo Consulting Services | REACTIONS | ÉCHOS DE LA PRÉSIDENTIELLE | Les Premières Tendances | International | PEOPLE & BUZZ | PHOTO | ENQUÊTES & REVELATIONS | CONTRIBUTIONS | COMMUNIQUE | VIDÉOS | Revue de presse | INTERVIEW | NÉCROLOGIE | Analyse | Insolite | Bien être | QUI SOMMES NOUS ? | PUB | Lu Ailleurs | PRÉSIDENTIELLE 2019 | Le billet de "Konetou"

https://www.dakarposte.com/LERAL-TV-EN-DIRECT_a68835.html?preview=1
Inscription à la newsletter

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Zakiroulahi SOW obtient gain de cause dans son bras de fer contre Abdoulaye SYLLA

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

Voici Balla Mbaye de "Teranga Traiteur" arrêté dans l'affaire Pape Cheikh et CIE !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

FEMUA 18 : Youssou Ndour atterrit à Abidjan, accueilli par Manadja pour un show inédit !

Au GITEX Africa 2026, Wave revendique un rôle moteur dans la révolution financière du continent

Au GITEX Africa 2026, Wave revendique un rôle moteur dans la révolution financière du continent

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Après l'épreuve de la maladie et l'annulation de concerts, Salif Keïta retrouve la forme !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Mali - Mariama Ba Lagaré et Abou Sy : La Séparation qui fait du bruit !

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

Diomaye Faye à Ndiaganiao : La maison familiale prise d'assaut par une foule immense

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

5 avril 2024-5 avril 2026- Hommage à Mohamed Dione- Adieu Grand Frère ! (Par Mamadou NDIAYE)

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

Aussitôt arrivé à Dakar, "Délégué" Amar cueilli à l'AIBD

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

L'identité du journaliste de Kewoulo révélée- Pape Tall, cravaté par la gendarmerie est le... "partenaire" de Kadior Cissé de la 7TV !

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?

Affaire de la dilapidation du Littoral- Et si l’on constitutionnalisait la préservation de cette partie de notre Foncier ?
Depuis quelques jours, le débat autour de l’indigne dilapidation du Littoral a remis au goût du jour la nécessité d’organiser la résistance afin de préserver définitivement ce que nous avons de...
Enquêtes et révélations

Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi

22/05/2019
Tambacounda : Le meurtrier de Bineta Camara déféré au parquet ce mercredi
Le présumé meurtrier de Bineta Camara toujours en garde à vue au commissariat de police de Tambacounda pourrait être déféré ce mercredi au parquet. Pape Alioune Fall, proche de la famille Camara, a...

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde

Enfin, Sadio Mané dit tout après l’échec du Sénégal à la Coupe du monde
L’éphémère capitaine du Sénégal durant deux (2) rencontres lors du mondial en Russie, Sadio Mané, en visite à Bambali, son terroir revient sur ce brassard pris sur Cheikhou Kouyaté, sur Aliou Cissé...

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni

Touba : Rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké Ibn Serigne Modou Yoni
La communauté mouride est en deuil, avec le rappel à Dieu de Serigne Touba Mbacké, fils de Serigne Modou Mbacké Yoni Ibn Khadim Rassoul. Cet érudit de l'islam a tiré sa révérence ce lundi à l'âge de...

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!

Nécrologie: Décès du député de la diaspora Hamady Gadiaga!
Le député Hamady Gadiaga (élu sur la liste de la diaspora en Belgique) est décédé dans la nuit de  samedi  29 janvier 2022 à Kaolack .La date et lieu l'enterrement vous seront ...

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.

Nécrologie : Décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site SansLimitesn.com.
Nous venons d’apprendre le décès de la mère de Yankhoba Sané, administrateur du site Sanslimites.com. La levée du corps est prévue à 14 heures à la mosquée de Gueule Tapée suivie de l’enterrement à...

Décès de Badara Mamaya Sène

Décès de Badara Mamaya Sène
Le monde sportif en deuil. En effet, Badara Mamaya Sène a tiré sa révérence, ce lundi.   L'ancien arbitre international a été aussi maire de la ville de Rufisque.   Seneweb présente ses...
Vidéos & images

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Magal kazu rajab:La déclaration de la famille de Serigne Fallou Mbacké

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Fatou Diome sur la vie des célibataires Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Ndéla Madior Diouf clashe Oumane Sonko Regardez!

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Covid 19 :51 nouveaux cas positifs, 24 guéris et 9 cas graves en réanimation.

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Bambey en feu: La population refuse l'installation du centre pour les malades du Covid-19

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

Filière Oignons: Les producteurs sollicitent le soutien de l'Etat (Vidéo)

PHOTO

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

MAKHTAR DIOP (Cojem) : « Sonko a manqué de respect à tous ceux qui prennent part au dialogue et prouve qu'il ne mérite pas de représenter quelque chose dans ce pays »

La cojem parraine le Président Macky Sall

La cojem parraine le Président Macky Sall

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

(04 photos) Retour en images sur le déplacement du Président Macky Sall au Japon

Drogba change de tête

Drogba change de tête

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

(8 photos) – Grande mobilisation des partisans de Khalifa Sall au tribunal…

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau

Les pieds de nez du candidat Ousmane Sonko avec un seau sans eau
Le candidat Ousmane Sonko, 44 ans, figure montante de l'opposition,  commencent sa campagne à Dakar. Il a été très inspiré d'illustrer sa première sortie à travers un bain de foule exhibant un...

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile

Vidéo: L’image de ce bébé effectuant la Safa Marwa à la Mecque émeut la toile
C’est une image qui se passe tout simplement de commentaires. Un bébé qui doit être âgé d’un an, a été filmé effectuant la course du Safa Marwa attirant ainsi la curiosité de plusieurs pèlerins...

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo

Les moutons capables de reconnaître Obama et Emma Watson sur photo
Les moutons sont capables de reconnaître Barack Obama sur une photo après l'avoir vue plusieurs fois, ainsi que l'actrice Emma Watson, selon une étude publiée mercredi. "On savait déjà que les...

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler

Il oublie son GSM dans l'habitation qu'il venait de cambrioler
Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mercredi par défaut Jurko M., un ressortissant croate âgé de 39 ans, à 18 mois de prison ferme. L'homme est connu des autorités sous quatorze...

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit

Pink et Christina Aguilera ont failli se battre dans une boîte de nuit
Pink a raconté cette anecdote sur le plateau de "Watch What Happens Live". © photo news. Leur dispute remonte au début des années 2000. En pleine préparation du titre "Lady Marmalade" avec Lil' Kim...
Group Dakarposte
Sicap Liberté 6 villa 70 Dakar ( Sénégal )
Mamadou Ndiaye : Directeur de Publication
njaydakarposte@gmail.com
775510747