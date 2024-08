Les Jeux olympiques d'été de Paris se sont achevés ce dimanche 11 août 2024 avec la cérémonie de clôture au Stade de France. Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course folle aux médailles. Revivez le direct minute par minute de la cérémonie de clôture, du défilé des athlètes au show de Tom Cruise, en passant par de multiples interprétations musicales et l'arrivée du drapeau olympique à Los Angeles, ville-hôte des JO 2028.















































Rfi