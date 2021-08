Les Jeux olympiques de Tokyo sont finis, rendez-vous à Paris en 2024

Il aura fallu une décennie de préparation et un an de report à cause de la pandémie de Covid-19 pour aboutir à deux semaines de compétition.



Ce dimanche, la flamme olympique a été éteinte dans le stade de Tokyo, où elle avait été allumée 16 jours plus tôt.



Et comme toutes les épreuves, la cérémonie de clôture des 32èmes Jeux de l'ère moderne s'est tenue à huis-clos, exception faite des sportifs et des journalistes.



Le président du CIO, Thomas Bach, a remis le drapeau olympique à Anne Hidalgo, la maire de Paris, où auront lieu les prochains J.O. en 2024.



Dans le même temps, et à des milliers de kilomètres de là, la patrouille de France a survolé la capitale pour marquer ce passage de témoin symbolique.



Dans trois ans, espérons-le, la pandémie sera peut-être derrière nous et la fête encore plus belle pour le retour des Jeux à Paris après un siècle d'absence.