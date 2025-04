Les Maraîchers des Niayes décrètent 48 heures d’arrêt pour dénoncer la crise des prix

Les maraîchers de la zone des Niayes entreront en grève les mercredi 30 avril et jeudi 1ᵉʳ mai 2025. Selon un communiqué parcouru par Seneweb, durant ces 48 heures, ils cesseront toute activité de récolte et de commercialisation pour dénoncer « les prix dérisoires » auxquels leurs produits sont vendus, ainsi que la mévente qui fragilise leur profession.



Dans leur texte, ils appellent à une mobilisation générale en faveur de « prix justes et rémunérateurs », condition essentielle à la survie de leur activité. Le mouvement citoyen Kawkaw, par la voix de ses représentants, a affirmé être « totalement engagé et solidaire » des producteurs, apportant son plein soutien à cette grève.









































Walf