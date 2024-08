Les Nations unies font face au problème de l'évasion fiscale

Un regroupement de pays africains est à la manoeuvre. L'objectif principal : forcer les multinationales à payer leurs impôts de manière plus équitable. L'enjeu est de taille : selon le réseau d'organisations non gouvernementales Eurodad, un milliard de dollars est perdu chaque jour en évasion fiscale.



La rédaction de cette convention est donc une excellente nouvelle selon la responsable justice fiscale du réseau, Tove Maria Ryding : « C'est très ambitieux comme mandat. Il prévoit d'élaborer de nouvelles mesures pour s'assurer que les ultras-riches payent leur juste part d'impôts. On envisage aussi de nouvelles règles sur la taxation des multinationales. »





« Fermer » beaucoup d'échappatoires

« Il y a, dit-elle, beaucoup d'échappatoires que nous devons fermer. Les autorités acceptent souvent que les grandes entreprises déclarent leur profits dans un paradis fiscal plutôt que dans le pays où elles ont généré leur revenu. C'est un exemple parmi d'autres de problèmes qui vont être abordé ici, aux Nations unies. »



« Le texte parle aussi d'environnement. Il insiste sur l'importance d'avoir un système fiscal qui aide à lutter contre le changement climatique. En taxant plus les compagnies d'hydrocarbure, par exemple. Donc, ce sont des enjeux fondamentaux qui seront débattus dans les trois prochaines années », conclut-elle.





































