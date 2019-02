Les affiches d’Idy2019 vandalisées à Diourbel

Dans la commune de Diourbel, la tension était déjà très vive entre responsables et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar et ceux de Idy 2019, seulement après moins d’une semaine de campagne pour l’élection présidentielle. Mais à ce climat plutôt hostile, s’ajoutent depuis ce vendredi des menaces de violences physiques et verbales.Tout est parti des affiches de campagne du candidat Idrissa Seck de la coalition Idy 2019, qui ont été vandalisées. Et sans prendre de gants, les responsables de cette dite coalition ont convoqué la presse, ce matin, accusant ouvertement les responsables de l’Apr et leurs alliés de Benno Bokk Yakaar d’être à l’origine de ces manœuvres.«Nous prenons l’opinion nationale et internationale à témoin face à ces attitudes antirépublicaines des responsables de Benno Bokk Yakaar. Car nous sommes certains que ces gens sont derrière ces formes de sabotage. Pas plus tard qu’hier, le maire, Malick Fall, nous sommait de retirer nos affiches sous prétexte qu’elles étaient à proximité de la mairie», clame Assane Sylla.Au responsable de «Idy 2019» d’ajouter : «nous alertons les autorités locales et nationales, et les forces de sécurité. Parce que nous n’allons pas nous laisser faire. S’il le faut, nous répondrons à ces actes posés par Aminata Tall, Dame Diop, Moustapha Gueye et compagnie. Et ce sera dent pour dent, œil pour œil», menace-t-il.