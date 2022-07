Les causes des inondations au Sénégal : Lansana Gagny Sakho, ancien Dg de l’Onas, donne des explications

Lansana Gagny Sakho, ancien directeur de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), a donné son avis sur les problèmes des inondations auxquels le pays fait face depuis le début de l’hivernage.



Ainsi, il indique qu’il faut une approche globale et une rationalisation des acteurs. «Nous avons en réalité un problème d’aménagement de territoires. C’est dans la durée que l’on arrivera à des solutions», dit-il.



Parlant des problèmes d’aménagement du territoire, il déplore le fait que les gens se soient établis dans des zones non aedificandi. «Il y a eu de nouveaux quartiers qui sont venus s’ajouter. On a réduit la capacité d’imperméabilité des sols. On a mis des routes partout, on a construit partout. Et, l’eau n’a plus de chemin pour s’infiltrer», explique-t-il.