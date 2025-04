Les commerçants Rayan Hachem, Moustapha Ndiaye et Mouhamed Dieng arrêtés pour les sacs de riz de la Covid 19

C’est une exclusivité Kewoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent, les nommés Rayan Hachem, Moustapha Ndiaye et Mouhamed Dieng sont en train de faire connaissance avec la cave du tribunal de Dakar. Ils y ont été conduits par les limiers de la Division des investigations criminelles (DIC), en exécution d’un soit-transmis du procureur de la République.



Selon nos informations, leur interpellation s’inscrit dans le cadre de l’enquête portant sur la gestion et la distribution des sacs de riz destinés à l’aide alimentaire durant la pandémie de la Covid-19.

L’enquête suit son cours et pourrait mettre en lumière d’éventuelles responsabilités dans cette affaire sensible.

































Kewoulo