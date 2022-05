Les compositions probables de la rencontre avec Valverde et les incertains de Liverpool

D'ici quelques heures, le Real Madrid et Liverpool disputeront au Stade de France la finale de la Ligue des champions. Du côté des Madrilènes, il ne devrait pas y avoir de grands changements. AS estime que Federico Valverde sera aligné en tant que troisième attaquant, comme lors des précédentes rencontres européennes.



Liverpool devrait pouvoir compter sur les présences de Fabinho et Thiago Alcantara dans l'entrejeu. Jugés incertains il y a quelques jours, AS et Liverpool Echo estiment que les deux milieux devraient pouvoir tenir leur place.



Les compositions probables:



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Djik, Robertson - Thiago, Henderson, Fabinho - Salah, Mané, Luis Diaz