Les confessions de Paul Pogba aux enquêteurs

Il y a quelques jours, ainsi, "la Pioche" a admis avoir sollicité et payé un marabout. Non pas pour nuire à Kylian Mbappé ou qui que ce soit, mais pour soutenir une association humanitaire dédiée aux enfants d’Afrique. Une confidence surprenante que l’intéressé peut prouver selon ses dires. Paul Pogba, qui aurait changé deux fois de numéro de téléphone ces dernières semaines pour échapper au harcèlement, a du reste soufflé au juge d’instruction que son frère Mathias, à l’origine de la médiatisation de l’affaire, est certainement victime selon lui de racket.



Son frère aîné lui a tout de même envoyé un message sans équivoque lors de son transfert de Manchester United à la Juventus cet été: « Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature » - message présenté aux enquêteurs à l’occasion de cette deuxième audition. « Par ailleurs, les enquêteurs cherchent toujours à faire la lumière sur ce moment où, en juillet, des inconnus auraient fait irruption chez la mère de Paul Pogba, pour réitérer les menaces adressées au milieu de terrain des Bleus, révèle France Info. Ils ont entendu le patron de la sécurité de l’équipe de France, sollicité pour protéger la mère du footballeur. »