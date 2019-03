Les confidences de Macky Sall aux membres de son ex cabinet

Certaines personnes ont l’air d’être dans leur élément partout et savent toujours comment engager la conversation. Un talent parfois inné. Le chef de l'Etat du Sénégal réélu a vu le jour avec cette prédisposition. Les membres de son désormais ex cabinet ne diront pas le contraire.

En effet, Macky , qui a reçu ce vendredi dans l'après midi ses plus proches collaborateurs a mis à l'aise toute l'assistance à travers un discours décontracté mais ferme et clair comme l'eau de Roche.

Dakarposte a, en effet, appris de ses canaux de renseignements que Macky , qui est arrivé dans la salle abritant la solennité aux environs de 17 heures passées a d'emblée remercié tout le monde pour les bons et loyaux services avant de s'excuser auprès de certains membres de son cabinet mal lotis, c'est à dire ceux-là, quoi que proches collaborateurs du Président de la République, n'ont pas de véhicules de services ou ne disposant même pas de... bureau au niveau de la Présidence de la République. Pis, certains d'entre eux, ne voient le chef de l'Etat que très rarement.

Macky dira à ceux qui n'ont pas eu la veine de le rencontrer qu'il a juste été contraint à un emploi du temps au pas de charge.

Dans la foulée, Macky laissera entendre qu'il va y remédier avant de soutenir :" je suis plus qu'engagé à travailler pour les Sénégalais".



Dans son speech, le Président dira "que certains vont quitter pour d'autres défi"



Il revient à dakarposte que c'est son Directeur de Cabinet, Me Youm, qui a pris la parole au nom des membres de son cabinet aux fins de transmettre les remerciements du personnel



Pour rappel, après le gouvernement, c'était autour du cabinet de dire adieu à Macky Sall. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Me Oumar Youm, et toute son équipe étaient convoqués par celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif aux fins de les décharger de leurs fonctions. Ce, afin de se conformer à la loi.

Il s'agit du son Dircab et de son adjoint, du chef de cabinet et de son adjoint, des ministres d'État et ministres conseillers, des ambassadeurs itinérants, des conseillers spéciaux et techniques, des chargés de mission...

Tout ce beau monde arrive en fin de contrat le 2 avril prochain, jour de la prestation de serment du chef de l'État.