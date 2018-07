Les confidences de Mika Caiola, le coiffeur attitré des Bleus

Il supporte le Paris Saint-Germain et ne s'en cache pas. Son autre passion, c'est la coiffure. Le travail de Mika Caiola est apprécié en partie grâce aux réseaux sociaux, mais aussi aux connaissances qu'il a nouées. C'est justement par le biais d'un ami qu'un jour de décembre 2008, il s'est retrouvé face à Sulley Muntari, milieu de terrain ghanéen de l'Inter Milan. La première star à passer sous ses ciseaux.



Depuis, les choses sont allées vite, très vite. Ses plus fidèles clients aujourd'hui : Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Alphonse Areola, Patrice Evra... "Quasiment toute l'équipe de France", nous confie-t-il. Des clients devenus des amis. "Il y a des joueurs que j'ai tous les jours par message, avec qui je m'entends très, très bien. Avec Paul (Pogba), on se connaît depuis un bon moment", explique-t-il.