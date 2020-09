« Les décisions de Me Moussa Diop n’engagent pas la coalition Macky2012 » (coordonnateur)

La coalition Macky2012 n’a pas perdu du temps pour tirer sur le désormais ex patron de la société Dakar Dem Dikk limogé de son poste. La conférence des leaders de Macky2012, qui s’est réunie ce vendredi à son siège sis à la Médina, a pris ses distances avec Moussa Diop.



« Les leaders de Macky2012, qui avaient souverainement pris la décision de suspendre l’ex coordinateur pour une durée de six mois, ont confirmé, à l'expiration du délai, que Me Moussa Diop n’est plus membre du directoire exécutif de ladite coalition », lit-on dans un communiqué reçu.



Et d'ajouter: « L’ex coordinateur de Macky2012 est toujours membre de la coalition. Toutefois, ses décisions n'engagent pas la coalition Macky2012 », souligne le texte signé du coordinateur Mohamed Moustapha Diagne.