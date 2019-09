Les démocrates annoncent une enquête en vue d'une destitution de Trump

« Les actes du président jusqu'à ce jour ont violé la Constitution, a accusé la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Aujourd'hui, j'annonce que la Chambre des représentants ouvre une enquête officielle en vue d'une procédure de destitution. »



Il s'agit de la première étape d'une procédure d'impeachment contre le président des États-Unis, que la Chambre des représentants accuse d'abus de pouvoir. La cheffe de la majorité démocrate à la Chambre, qui pendant des mois a refusé de s’engager sur cette voie, a finalement cédé.







L'affaire ukrainienne en question



C’est l’affaire du coup de fil entre Donald Trump et son homologue ukrainien, dont on connaitra la teneur exacte mercredi, qui a achevé de la convaincre. Elle exige aussi de connaitre le contenu de la plainte déposée par un lanceur d’alerte inquiet des agissements du président.



La Chambre va examiner si Donald Trump a cherché à obtenir l'aide de l'Ukraine pour acquérir des informations susceptibles de nuire à Joe Biden, favori dans la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020. « Le président doit rendre des comptes. Personne n'est au-dessus de la loi », a souligné Nancy Pelosi.



Quelques heures avant, Joe Biden avait pris soin de se positionner sur une destitution du président. « Il est temps que l’administration cesse de faire blocage et procure au Congrès tous les faits nécessaires, y compris la copie de la plainte du lanceur d’alerte, a ainsi déclaré le candidat favori de la primaire démocrate à la présidentielle de 2020. Et il est temps que le Congrès enquête de manière exhaustive sur la conduite de ce président. Le président devrait cesser de faire obstruction à cette enquête et à toutes les autres enquêtes sur ses supposés dysfonctionnements. »





Une « chasse aux sorcières » pour Trump



Le pari est risqué pour les démocrates qui n’ont pas la majorité au Sénat. La procédure n’a qu’une chance infime d’aller à son terme. Et elle risque de galvaniser les électeurs de Donald Trump qui s’estime victime d’une nouvelle « chasse aux sorcières de caniveau ».



Peu après l’annonce de Nancy Pelosi, l’équipe du président a envoyé une rafale de messages appelant à verser des dons pour financer la défense de Donald Trump, rapporte notre correspondante à Wahsington, Anne Corpet.





La procédure d'impeachment se déroule en plusieurs étapes. La Chambre des représentants enquête et, s'il y a lieu, rédige et vote à la majorité simple des motifs de mise en accusation contre le président. Si la Chambre vote la destitution, le Sénat organise un procès. La décision de culpabilité est alors prononcée à la majorité des deux tiers.

































