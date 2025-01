Les dessous de l'audience entre le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, et les secrétaires généraux des principales Centrales syndicales

Le Ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Abass Fall, a reçu ce jeudi 30 janvier les secrétaires généraux des principales Centrales syndicales du pays, à savoir Monsieur Mody Guiro de la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS), Madame Yvette Keita de l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS), Monsieur Cheikh Diol de la CNTS-FC et Monsieur Elimane Diouf de la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA).



Au cours de cette rencontre, le Ministre a réaffirmé son esprit d'ouverture et sa disponibilité pour engager des discussions constructives et inclusives avec les représentants syndicaux. Il a insisté sur l'importance de consolider et d'approfondir le dialogue social, dans le but de renforcer la coopération entre les autorités publiques et les syndicats afin d’assurer une meilleure gestion des relations professionnelles dans le pays.



Abass Fall a également souligné la volonté ferme du gouvernement de préserver la stabilité sociale et d’encourager un environnement de travail serein. Il a rappelé l'engagement de l'État à garantir le respect des droits des travailleurs, tout en veillant à la mise en œuvre de réformes favorables à l'amélioration des conditions de travail et à la préservation des acquis sociaux.



Dans le même esprit, le Ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer le partenariat avec les centrales syndicales, en mettant l'accent sur la nécessité d'un dialogue permanent pour anticiper les défis et les besoins du monde du travail. Il a précisé que ce partenariat vise à favoriser la compréhension mutuelle et à adopter des solutions équilibrées aux problèmes qui affectent les travailleurs, dans le respect des principes de justice sociale et d'équité.