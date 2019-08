Les dessous de l'audience entre le Pr Macky Sall et Tony Elumelu

De cette "visite", nos confrères du magazine "Réussir" écrivent qu' Elumelu a tenu à effectuer le déplacement jusqu’à Dakar pour remercier Macy Sall pour sa participation lors du 5 ème Forum de l’entreprenariat de la Fondation éponyme.



Elumelu, connu comme un philanthrope qui œuvre pour la promotion et la croissance des entrepreneurs Africains, est revenu sur le partenariat entre l’Etat du Sénégal via la DER et sa Fondation.



Ce partenariat portant sur le financement à hauteur de 1 million de dollars soit environ 500 millions de francs CFA de la phase d’expansion de 200 jeunes lauréats sénégalais suite à leur accompagnement en subvention/formation par la Fondation est un levier important de la transformation

structurelle

du Groupe UBA a aussi exprimé son positivisme dans la dynamique de développement que l'Afrique a pris au travers de l'entreprenariat privé. Selon lui, la mise en œuvre de l'Africapitalisme donnera une mise en place des solutions aux problèmes par des entrepreneurs locaux. Par ailleurs, les discussions ont aussi porté sur les ambitions de la banque au Sénégal et son engagement dans l'économie sénégalaise. Rappelons que la banque présente depuis une décennie propose des produits et services d'excellente qualité et aux meilleurs prix en mettant à la disposition de sa clientèle une équipe expérimentée, dévouée, intègre et prête pour assurer le meilleur service au client. Aujourd'hui, UBA Sénégal a su se faire une place remarquable sur le marché Sénégalais. En marge de cette visite, Tony Elumelu s'est entretenu avec le dernier né du paysage médiatique sénégalais, ITV, la première télévision digitale, entretien autour duquel, il s'est étendu sur ses ambitions pour l'Afrique et sa vision : des investissements viables pour contribuer à la croissance du continent dans tous les secteurs.

Dakarposte a appris (images à l'appui) que le chef de l'Etat du Sénégal a reçu le mardi dernier Tony Elumelu, qui n'est autre que le Président de UBA Group. À quelles fins? "Il s'agissait juste d'une visite de courtoisie" avons-nous appris .Que nenni bat en brèche une source au fait de ce qui se passe dans le secteur des affaires particulièrement bancaire.Il nous revient cependant que le très liquide Elumelu était accompagné d'une délégation composée d'associés et de collaborateurs, parmi lesquels Mme Amie Ndiaye SOW (Directrice Régionale UBA) et M. Eric Obeng Saah (Directeur Général UBASenegal).