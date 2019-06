Les dessous du limogeage d'Ibrahima Wade du Bureau Opérationnel de suivi du PSE

Secrétaire général du gouvernement à l'accession de Idrissa Seck à la station primatoriale, Ibrahima Wade désormais ex DG du BOS a aussi servi sous Macky Sall avant d'être remplacé par ABC.



Repêché quelques années plus tard à la tête de la Stratégie de la Croissance Accélérée (SCA) en 2008 comme Secrétaire Permanent, le sieur Wade s'est mu en néo apériste à l'avènement de Macky Sall à la tête du pays. De 2012 à 2014, l'homme s'est montré très actif pour sécuriser sa place au prix d'un énorme lobby avant d'accéder à la Direction générale du Bureau Opérationnel de suivi du PSE, le BOS en juillet 2014.



"Ibrahima Wade va plonger à l'occasion du référendum dans la marre politique du côté de sa ville natale, lui à qui on prêtait encore des accointances avec Idy son ex mentor" nous souffle une source jusqu'ici fiable avant de renchérir: "Voilà après la déconvenue de la présidentielle dans la cité du rail, le Boss du BOS s'activait plus du côté de Diagna Diagne au sein du CNOSS, pour les besoins des JOJ que dans la mission à lui confiée par le Président Macky Sall. Il était connu de tous comme un homme qui tenait pas ses promesses avec un engagement douteux au sein de la mouvance présidentielle mais surtout quelqu'un qui ne se "tuait" pas à la tâche préférant la parole à l'acte".



Quoi qu'il en soit, le sabre du Macky, qui continue de virevolter, a frappé et Ibrahima Wade, inspecteur du trésor de son État aura traversé deux régimes avec plus de 15 ans à de hautes fonctions.