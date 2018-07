Les dessous du séjour du Pr Macky Sall en Afrique du Sud

Dakarposte a appris que la plus grande ville d’Afrique du Sud accueille du 25 au 27 juillet le 10e sommet des Brics, en présence des présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, brésilien Michel Temer, sud-africain Cyril Ramaphosa et du Premier ministre indien Narendra Modi. Le Sénégal y sera représenté par le Président Macky Sall.



Avec pour thème officiel la “Collaboration en vue d’une croissance inclusive et d’une prospérité partagée”, ce forum, qui représente plus de 40 % de la population mondiale, n’échappera pas au sujet qui agite actuellement l’économie mondiale : la “guerre commerciale” engagée par le locataire de la Maison-Blanche. “À Johannesburg, les dirigeants des Brics accorderont une attention particulière au commerce mondial dans le contexte de la guerre commerciale qui oppose la Chine et les États-Unis”, note le quotidien russe Nezavissimaïa gazeta. Donald Trump mène depuis plusieurs mois un assaut contre les principaux rivaux commerciaux des États-Unis, telles la Chine et l’Union