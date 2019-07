Les dessous du séjour prévu ce mercredi du Pr Macky Sall à Touba

Comme annoncé en exclusivité il y'a de cela 48 heures par dakarposte, le Chef de l'État Macky Sall sera l'hôte ce mercredi de Serigne Mountakha Mbacké Khalife Général des Mourides .

Il nous revient en effet que le Khalife Général des Mourides a convoqué tous les talibe en particulier les Baye Fall ce Mercredi 3 Juillet à 15 heures dans la résidence Cheikhoul Khadim de la ville sainte de Touba .

Et des informations en possession de dakarposte , il ressort que le Khalife a déjà convoqué une rencontre avec toute la famille de Serigne Touba pour leur délivrer une importante déclaration concernant des mesures concrètes dans la ville sainte de Touba et la voie mouride comme l'avait fait son vénéré père et Khalife Serigne Abdoul Ahad Mbacké .

Dakarposte a appris que ce document déjà signé par l'ensemble des Khalifes des grandes familles de Serigne Touba sera remis directement au Chef de l'État comme l'avait fait à l'époque le Bâtisseur , père de Serigne Sidy Mbacké Ibn Serigne Abdou Lahad Mbacké . Les Baye Fall qui jouent un rôle important dans la ville sainte de Touba entendent dérouler le tapis rouge à l' illustre hôte du khali, en l'occurrence le Pr Sall . Qui plus, soit dit en passant, les Baye Fall sont tenus de veiller au respect scrupuleux des ndigeul contenus du document .



Cette visite du Président , qui est sa première depuis la Présidentielle du 24 Février 2019 sera axée par un "ziar" suivi d'un recueil au mausolée du fondation du Mouridisme Cheikhoul Khadim et un entretien à huis clos avec le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké .

L'audience avec le Khalife ne manquera pas de porter sur des remerciements du chef de l'Etat pour ses prières pour un Sénégal uni , stable et prospère , malheureusement fragilisée dans sa trame par le fameux dossier du pétrole et du gaz connu de tous.

Inutile d'être devin pour subodorer que le chef de l'Etat saisira l'opportunité pour demander à Serigne Mountakha de prier pour un Sénégal stable encore plus apaisé