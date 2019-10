Les détails sur le chamboulement noté à la police

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que la décision portant nomination de cadres limiers porte l'estampille du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.



Et, des informations en notre possession, il ressort que le commissaire divisionnaire Mamadou Seydou Ndour ,jusqu'ici Conseiller Technique auprès du Directeur Général de la Police National Ousmane Sy ,a été nommé Commissaire Central de Dakar et Chef du service régional de Sécurité Publique.



Il nous revient que le commissaire Ndiarra Sène, qui tenait les manettes du commissariat central de Dakar, va en mission en RDC. Il est mis à la disposition du Département de Maintien de l'Organisation des Nations Unies .



Nous avons pu glaner que Serigne Ahmadou Diop, de retour de mission a été promu Chef du Bureau National (BCN) Interpol à la Direction de la Police Judiciaire (poste vacant)



Dakarposte est en mesure de révéler que le commissaire de Police Principal Waly Camara, de retour de mission, a été "bombardé" Conseiller Technique Opérations du Directeur Général de la Police Nationale.



Le commissaire de Police Principal Elhaj Cheikh Dramé, chef de la Sureté Urbaine de Dakar, a été nommé patron de la Police de l'Air et des Frontières.



Le commissaire de Police Bara Sangharé, conseiller technique du DGPN, devient Chef de la Sureté Urbaine.



Le commissaire de police Aliou Bâ jusqu'ici conseiller technique du Ministre de l'Intérieur est nommé patron de la Division des Investigations Criminelles