Les deux chefs d’État (Bassirou Diomaye Faye et Paul Kagamé)ont échangé par téléphone

"Je me suis entretenu avec le Président Paul Kagamé autour des efforts conjoints déployés en faveur de la paix et de la stabilité dans notre région, sous l’égide de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Nous avons réaffirmé notre volonté commune de renforcer une coopération exemplaire entre le Sénégal et le Rwanda" fait savoir le Président de la République Bassirou Diomaye Faye