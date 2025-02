Les droits de douane propulsent le dollar, l’euro s’effondre

Le dollar s’envole lundi après l’imposition par Donald Trump de droits de douane sur les produits du Canada, de Chine et du Mexique, trois des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, et avant de possibles taxes sur l’Union européenne (UE).



Ces droits de douane s’élèvent à 25% sur les produits mexicains et canadiens, à l’exception des hydrocarbures venant du voisin du nord, désormais taxés à 10%.





Pour la Chine, des taxes de 10% supplémentaires sont ajoutées à celles déjà existantes.



Ces mesures doivent entrer en vigueur à compter de mardi.



S’il est trop tôt pour jauger leur impact, ces hausses des droits de douane sont susceptibles « de peser lourdement sur la croissance mondiale » et « de renforcer l’inflation » aux Etats-Unis, estime Kathleen Brooks, analyste chez XTB.



Or une accélération de la hausse des prix pourrait retarder le processus de baisses de taux de la Réserve fédérale (Fed), ce qui soutient le dollar.



Le dirigeant américain a suggéré dimanche que l’UE pourrait elle aussi se voir imposer des nouveaux droits de douane. Il a en revanche laissé entendre que le Royaume-Uni pourrait y échapper dans l’immédiat.



Vers 10H15 GMT (11H15 à Paris), le billet vert grimpe de 1,17% face à la monnaie européenne, à 1,0242 dollar pour un euro, et prend 0,70% à la livre, à 1,2308 dollar.



Le dollar bondit également de 2,01% par rapport peso mexicain et de 1,46% vis-à-vis du dollar canadien.



Donald Trump a annoncé qu’il allait discuter lundi avec le Premier ministre canadien démissionnaire Justin Trudeau ainsi qu’avec le gouvernement mexicain.



Mais il a aussi estimé qu’il pourrait tout aussi bien ajouter de nouveaux droits de douanes en réponse aux représailles d’Ottawa, qui a annoncé samedi 25% de taxes sur les produits américains.



L’or, valeur refuge, évolue toujours autour des 2.800 dollars l’once en début de séance, après avoir atteint un nouveau record vendredi, à 2.817,18 dollars, face aux incertitudes autour de la politique économique américaine.



Si le yen profite quelque peu de son statut de devise refuge, « le franc suisse est probablement perçu comme trop proche de l’Europe », et se replie lundi de 0,62% face au dollar, précise Kathleen Brooks.



Considérées comme un investissement plus risqué, les cryptomonnaies pâtissent des annonces de droits de douane. Le bitcoin chute lundi de 6,70% à 95.263 dollars.



Stephen Innes, analyste chez SPI AM, constate que « les traders se débarrassent de leurs actifs spéculatifs », dans une véritable « ruée vers la liquidité ».



Cours de lundi Cours de vendredi



10H15 GMT 22H00 GMT



EUR/USD 1,0242 1,0362



EUR/JPY 158,82 160,82



EUR/CHF 0,9388 0,9439



EUR/GBP 0,8321 0,8359



USD/JPY 155,08 155,19



USD/CHF 0,9166 0,9108



GBP/USD 1,2308 1,2395

AFP