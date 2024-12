Les économies budgétaires du HCCT et CESE reversées dans le plan de résorption du déficit d’enseignants

Le Premier ministre Ousmane SONKO a, lors du Conseil des ministres, demandé aux ministres chacun en ce qui leur concerne de produire un document avec des projets matures afin de mettre en place un plan qui va permettre de résorber le chômage des jeunes.



À ce titre, il «a évoqué, en application des directives présidentielles, la priorité à accorder en 2025 au démarrage du plan d’urgence de résorption du déficit en personnel enseignant, en affectant les économies budgétaires issues de la dissolution d’institutions et d’agences au renforcement dudit personnel par des recrutements ».



Le chef du gouvernement aussi «a demandé au ministre des Finances et du Budget et à tous les autres ministres, au titre notamment des structures rattachées à leurs départements ministériels respectifs, de faire prendre les dispositions appropriées par leurs services compétents en vue de veiller strictement au règlement, à date échue, des salaires, bourses d’études et primes diverses dus par l’Etat ».









































































































walf