Les enseignants divisés sur la levée du mot d’ordre de grève

Les secrétaires généraux des syndicats d’enseignants les plus représentatifs, à savoir le G7, sont sortis divisés de leur rencontre, vendredi dernier, avec le gouvernement. La signature d’un protocole devant aboutir à la levée de leur mot d’ordre de grève est à l’origine de leurs divergences.



Sur la base d’un accord, le gouvernement avait accepté d’améliorer ses propositions en ce qui concerne les Ird, de 70 à 150 000 frs pour les Professeurs de l’enseignement secondaire (Pes), de 65 000 f à 140 000 f pour les Professeurs de l’enseignement moyen (Pem) de 60 000f à 130 000f pour les professeurs du collège d’enseignement moyen (Pcemg), de 25 000f à 80 000f pour les instituteurs et instituteurs adjoints, le relèvement de l’indemnité d’enseignement de 50 % à 60 %, le relèvement de 5 points sur la valeur indiciaire. Ces propositions ont été jugées satisfaisantes par cinq syndicats qui, séance tenante, ont signé le protocole d’accord mettant un terme à leur mot d’ordre de grève. Il s’agit de l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden), du Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation et de la formation du Sénégal (Siens), des deux Syndicats des enseignants libres du Sénégal (Sels et Sels/A) et enfin du Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas/Fc).



Ces derniers ont accepté de regagner les salles de classe à partir de ce matin. Par contre, les secrétaires généraux du Saems et du Cusems ont refusé de signer le protocole. Ils ont décidé de consulter d’abord leurs bases. En attendant l’appréciation de la base, ces deux syndicats ont décrété un débrayage à partir de 09 heures, ce lundi 28 février 2022. Ce débrayage sera suivi d’assemblées générales départe- mentales conjointes. Une grève totale suivie d’une conférence de presse conjointe est prévue jeudi 03 mars 2022. «Conformément à la décision prise à l’issue des travaux de plénière de monitoring du 25 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants les plus représentatifs, le Saemss et le Cusems invitent les enseignants du moyen et du secondaire à tenir des assemblées générales pour apprécier les pro positions du Gouvernement et formuler des recommandations», informe Saourou Sène, secrétaire général du Saemss.



























Salif KA