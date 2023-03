Les femmes de la commune de Keur Moussa : vraies amazones du 8 Mars !

Pour un monde digital inclusif : innovations et technologies pour l' égalité des sexes !

Le thème de cette année retenue pour célébrer la journée internationale de la femme interpelle la conscience collective.



Quel sens et quelle portée ! pour être en phase avec le thème de cette journée , les femmes de la commune de Keur Moussa , sous la houlette de Mme Fatou Ndiaye qui en sa qualité de Première adjointe au Maire , ont jeté leur dévolu sur les activités de micro jardinage , de transformation des céréales et autres fruits et légumes.



Dans l'optique d'encourager la politique nationale du consommer local et la promotion de la culture bio , les braves dames de la commune de Keur Moussa aidées de leur mentor Mme Fatou Ndiaye ont misé sur l'investissement et le don de soi afin de relever le défi .



Ainsi les pouvoirs publics comme le secteur privé sont interpellés pour accompagner les femmes surtout rurales dans la formation , la formalisation , le financement et le suivi dans leurs activités.



Dr Cheikh Hane