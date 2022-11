Les forces de l’ordre seront déployées demain dans toute la ville – L’Etat veut éviter, avec la convocation de Sonko un remake des événements de mars dernier

En mars dernier, l’Etat avait été quelque peu surpris par les regrettables évènements connus de tous lors de la convocation de Sonko par la justice qui avaient occasionné des troubles à l’ordre public, des saccages et qui s’étaient soldés par la mort d’au moins 14 personnes.

Cette fois, les forces de l’ordre ont décidé de prendre les devants, allusion faite à ce déploiement impressionnant en prévision de ce qui pourrait survenir demain et dont Sonko n’a pas manqué de parler dans son "live".



En somme, il nous revient de bonnes sources que le ministère de l’Intérieur a pris des mesures afin de prévenir les risques de troubles à l'ordre public.

L'Etat, renseigné, en temps réel, sait que la convocation de Sonko peut être le

prétexte à des débordements et des troubles portant atteinte à la sécurité et à la tranquillité des populations.

En tous les cas, la distribution, le transport, la vente et l'achat de carburant devraient être interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin.



Bref, gare aux éventuels récalcitrants qui tenteront de semer le trouble ! Parole de dakarposte.







