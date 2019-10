Les frères Pape Yama et Yaxam Mbaye endeuillés

Daouda Mbaye (sur l'image) ,frère du conseiller technique au ministère des finances (Pape Yama Mbaye) et de l'actuel Dg du quotidien "Le Soleil", a été a été rappelé à Dieu.

Il revient en effet à dakarposte que David comme on le surnommait affectueusement a tiré sa révérence le 7 Octobre 2019 avant d'être enterré aujourd'hui au cimetière musulman de Yoff.

Dakarposte s'associe à la douleur et présente ses sincères condoléances à PYM (Pape Yama Mbaye) et à Yaxam Mbaye.