Les gilets jaunes s’interrogent mais n’abdiquent pas

« La politique se fait à Paris. L’action, c’est en région. » Soumia est une « Gilet jaune » de la première heure que La Croix avait rencontré chez-elle, en Seine-et-Marne, quelques jours avant la journée de manifestation du 24 novembre. Elle a tout d’abord envisagé de rejoindre les Champs-Élysées avec son groupe avant d’y renoncer, faute de transports en commun, et de manifester finalement à Montreuil, à l’est de la capitale.



Au lendemain de cette deuxième journée nationale, Soumia, comme bien des « Gilets jaunes » promet de ne pas en rester là. Le 25 novembre, épuisée par des jours et des nuits de mobilisation, elle rechargeait ses batteries. Mais sur bien d’autres sites en France, les points de blocage ont repris, surtout dans le Sud et dans l’Ouest, de l’Aquitaine à la Bretagne. Si les scènes de violences sur les Champs-Élysées ont pu démotiver certains militants, le mouvement s’affaire déjà à aiguiser la troisième lame.



Un nouvel appel à manifester

Sur un compte Facebook, des « gilets jaunes » ont lancé le 25 novembre un appel à passer à « l’Acte 3 » et donné à nouveau rendez-vous, samedi 1er décembre, sur la prestigieuse avenue. « Il faudra faire ça proprement. Aucune casse et 5 millions de Français dans la rue », ajoute la page, proposant de mettre en place des « gilets rouges » pour éviter tout débordement. De son côté, Benjamin Cauchy, un porte-parole des gilets jaune de la région toulousaine, a démenti cet appel, évoquant « de la manipulation, de la récupération ».



Le 25 novembre vers midi, 18 000 personnes se disaient « participants » à cet événement. À titre de comparaison, selon l’AFP, plus de 36 000 personnes s’étaient déclarées « participants » à l'« Acte 2 ». Un reflux qui pourrait traduire une certaine hésitation.



Émilie, administratrice de la page Facebook des « gilets jaunes » de Sénart (Seine-et-Marne) n’envisage pas pour l’instant de « remonter sur Paris » : « J’étais dimanche sur les Champs et j’ai vu dès le début d’après-midi les groupes de casseurs arriver. Il faut continuer mais différemment. Comment ? Je viens de relancer la boîte à idées de notre compte. »



Un mouvement sans organisation

Absence d’organisation, inexistence de leader. La jacquerie des « gilets jaunes », ce mouvement social assez inédit en France, est à un tournant. La fatigue, la difficulté à faire émerger des revendications prioritaires, les débordements mais aussi les annonces du gouvernement pourraient enrayer la dynamique. Certains regardent du côté de l’étranger où un mouvement populaire comme Podemos, en Espagne, a su capter la colère née de la crise de 2008.



En attendant, la politique ayant horreur du vide, des responsables de partis ont fait acte de présence, le 24 novembre, tout en évitant de se mettre à la faute d’une tentative de récupération. Le député La France Insoumise (LFI) Alexis Corbière a enfilé le gilet jaune. Quant à la passe d’arme entre le ministre de l’intérieur Christophe Castaner et Marine Le Pen, elle a focalisé les débats médiatiques.



« Dans nos rangs, il y a des militants FN ou d’extrême gauche. Mais surtout beaucoup de gens apolitiques qui en ont marre, » insiste Soumia qui n’envisage pas un instant de se laisser voler sa colère. « Il y a chez nous une intelligence collective. On va trouver d’autres formes d’action, » assure-t-elle avant d’évoquer des pistes : le blocage des ports ou un appel à tous les militants à vider leur compte en banque, le 1er décembre, pour créer un « choc systémique ».