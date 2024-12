Les graves révélations de Guy Marius Sagna : "Au port de Ziguinchor a cours une facturation frauduleuse avec l'utilisation d'au moins deux types de carnets de tickets parallèlement aux tickets officiels...."

J'ai déposé une question écrite et une proposition de mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire relatives à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Ziguinchor et au port de Ziguinchor.



J'ai interpellé à travers une question écrite le gouvernement du Sénégal sur les graves malversations financières, les facturations illégales et les fraudes sur les statistiques au port de Ziguinchor et les conflits d'intérêts à la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor deux structures importantes pour notre pays.



La chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor (CCIAZ) va couler le port de Ziguinchor dont elle assure l'exploitation si rien est fait.



Dans le cadre de la campagne anacarde 2024 au port de Ziguinchor il y a eu des écarts au niveau des pesées concernant les entrées en magasin avec absence de justificatif.



À cela il faut ajouter un écart de près de 88 conteneurs d'une valeur de quatre millions de francs CFA sans aucune explication.



Des montants dus à la chambre de commerce de Ziguinchor par des entreprises représentant au moins 50% du montant total.



Au port de Ziguinchor a cours une facturation frauduleuse avec l'utilisation d'au moins deux types de carnets de tickets parallèlement aux tickets officiels.



Des statistiques biaisées sont données au service régional du commerce de Ziguinchor par la chambre de commerce à cause des manipulations de chiffres pour masquer les malversations financières.



De 2014 à 2024 (huit années) la chambre de commerce de Ziguinchor a versé à l'hôtel Kadiandoumagne de Ziguinchor au moins 150 millions de francs CFA dont plus de 79 millions de francs CFA en hébergement et restauration et une rubrique intitulée "divers hôtel" d'un montant de plus de 32 millions de francs CFA. Il est important de préciser que le président de la chambre de commerce est le gérant de l'hôtel Kadiandoumagne. Nous sommes donc en flagrant conflit d'intérêts. Le président de la chambre de commerce de Ziguinchor invite à son hôtel le Kadiandoumagne qui il veut sans termes de référence (TDR) ni ordre de mission au frais de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Ziguinchor.



Au même moment, plus de la moitié du personnel de la chambre de commerce de Ziguinchor a des statuts précaires et la chambre doit 30 millions de francs CFA d'obligations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale pour ses employés.



C'est pourquoi j'ai proposé au gouvernement:

- une mission de vérification dans les meilleurs délais relative à la campagne de l'anacarde de 2024.

- de doter la chambre de commerce de Ziguinchor d'un manuel de procédures

- la réorganisation structurelle du service exploitation du port de Ziguinchor

- ainsi que toutes les autres mesures appropriées urgentes



Après avoir interpellé le gouvernement, j'ai demandé à l'Assemblée nationale du Sénégal la mise sur pied d'une Commission d'enquête parlementaire sur les dangereux actes de gestion commis au port de Ziguinchor pour répondre aux questions suivantes :



- Y-a-t-il eu des malversations financières au port de Ziguinchor ?

- Y-a-t-il eu des facturations parallèles au port de Ziguinchor ?

- les statistiques relatives au port de Ziguinchor données au service régional du commerce de Ziguinchor par la chambre de commerce, d'agriculture et d'industrie de Ziguinchor sont-elles manipulées ?

- la politique de relance du port de Ziguinchor est-elle optimale, bonne?

- le port de Dakar accompagne-t-il suffisamment le port de Ziguinchor ?











GMS