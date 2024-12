Les hommages se multiplient après la mort de l'ex-président américain Jimmy Carter

Aux États-Unis, de nombreux présidents ont rendu hommage à Jimmy Carter et à son travail, tant à la Maison Blanche qu'après avec son engagement dans l'humanitaire, mais aussi pour la démocratie.



« L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire », ont réagi le président américain Joe Biden et son épouse dans un communiqué. « Pour tous ceux qui cherchent à savoir ce que cela veut dire de vivre une vie qui a un but et un sens [...] étudiez Jimmy Carter, un homme de principe, de foi et d'humilité ».





Les Etats-Unis observeront le 9 janvier une journée de deuil national en l'honneur de l'ex-président Jimmy Carter, décédé dimanche à l'âge de 100 ans, a annoncé la Maison Blanche. « J'appelle le peuple américain à se rassembler ce jour-là dans leurs lieux de culte respectifs, afin de rendre hommage à la mémoire du président James Earl Carter, Jr. J'invite ceux qui dans le monde partagent notre peine à se joindre à nous dans cette commémoration solennelle », a déclaré le président sortant Joe Biden dans un décret mis en ligne dimanche soir.







« Les défis auxquels Jimmy a été confronté en tant que président ont surgi à un moment crucial pour notre pays et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains », a de son côté écrit Donald Trump, le 45e et bientôt 47e président américain, à propos du 39e.



Jimmy Carter « a œuvré sans relâche pour un monde meilleur et plus juste », ont salué dans un communiqué l'ex-locataire de la Maison Blanche Bill Clinton et son épouse Hillary Clinton qui fut candidate à la présidence. « Guidé par sa foi, le président Carter a vécu au service des autres – jusqu'à la toute fin ».





L'ancien président républicain George W. Bush a qualifié Jimmy Carter, un démocrate, d'« homme de convictions profondes », estimant que « ses efforts pour laisser un monde meilleur ne se sont pas limités à sa présidence » de 1977 à 1981.





Le président du Panama salue son rôle pour le retour du contrôle du canal à son pays



Dans le monde, Emmanuel Macron a souligné que Jimmy Carter « a défendu les droits des personnes les plus vulnérables et mené sans relâche le combat pour la paix », sur X.





Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a salué le « rôle important » de Jimmy Carter artisan des accords de de Camp David de 1978, pour la paix entre l'Egypte et Israël.



Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a rendu hommage à « un amoureux de la démocratie et un défenseur de la paix » qui, après son départ de la Maison Blanche, a continué à agir pour « promouvoir les droits humains et la paix et éradiquer des maladies en Afrique et en Amérique latine ».



Le président du Panama a souligné le rôle de Jimmy Carter pour la négociation du traité signé pendant sa présidence, en 1977, qui a ouvert la voie au transfert du canal de Panama sous contrôle panaméen le 31 décembre 1999. Grâce à ces derniers, « le transfert du canal au Panama et la pleine souveraineté de notre pays ont été réalisés », a estimé José Raúl Mulino au moment où Donald Trump menace de reprendre le contrôle de cette voie de passage cruciale pour le commerce international.





Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a rappelé le soutien ferme à Kiev dans son combat « pour la liberté », dans le contexte de l'invasion russe de l'Ukraine. « Son cœur s'est tenu fermement à nos côtés dans notre combat continu pour la liberté [...]. Nous apprécions son engagement inébranlable envers la foi chrétienne et les valeurs démocratiques, de même que son soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression injustifiée de la Russie », a écrit Volodymyr Zelensky sur X.



Le président cubain Miguel Diaz-Canel a assuré que les Cubains se souviendraient avec « gratitude » de l'ancien président américain Jimmy Carter, décédé dimanche, pour ses efforts en faveur de « l'amélioration des relations » entre les deux pays.



Pour le directeur de l'Organisation mondiale de la Santé Tedros Adhanom Ghebreyesus, le travail de la fondation de Jimmy Carter « a permis de sauver d'innombrables vies et de rapprocher de l'élimination de nombreuses maladies tropicales négligées ».



Keir Starmer, Premier ministre britannique, a rendu hommage à l'engagement pour la paix de l'ex-président américain. « Motivé par sa foi et ses valeurs profondes, le président Carter a redéfini l'après-présidence grâce à un engagement remarquable en faveur de la justice sociale et des droits humains dans son pays et à l'étranger », a ajouté le dirigeant travailliste, tandis que le roi Charles III a souligné que l'ancien président avait « consacré sa vie à œuvrer pour la paix et les droits humains ».