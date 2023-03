Les images exclusives de la ziarra générale chez Sokhna Kantom Sy

C'est à croire que tout ce que la République compte de personnalités s'est donné rendez-vous le dimanche dernier chez l'illustre fille du khalif général des Tidianes (Serigne Mbaye Sy Mansour) à Tivaouane. En effet, Dakar, Thiès, Louga, Nguekhokh, en passant par Touba, Ndiassane, bref une déferlante humaine (notamment des talibés, guides religieux, journalistes, politiques, transitaires, auxilaires de justice,... entre autres anonymes) a convergé vers la capitale du Tidianisme, particulièrement chez Sokhna Kantoum Sy, pour la célébration annuelle de la Ziarra Générale. Sur ces images exclusives parvenues à la rédaction de dakarposte, il nous revient que l'épouse de Serigne Abdou Fattah Sall (descendant du regretté Serigne Abass Sall de Louga), en l'occurence Sokhna Kantom Sy a saisi l'opportunité pour lancer la Fondation 100% Mame Maodo Sy. Comme il fallait s'y attendre, des parents de Sokhna Kantom Sy ont rehaussé la manifestation religieuse de leur présence. Parmi eux: Serigne Lamine Sy, Cheikh Mouhamed Sy, Serigne Mame Malick Sy, Serigne Abdou Fattah Sall, Sokhna Caro Sy (épouse du Dirpub de dakarposte), Serigne Mohamed Bécaye Kounta, Serigne Khalil Lo ibn Serigne Dame Abdourahmane Lo. Tout ce beau monde a été chaleureusement accueilli par les dignitaires de la Cité de Maodo. La quasi totalité des orateurs ont magnifié ce que d'aucuns appellent prosaïquement la "marque Seydi Haj Malick Sy". Très pertinent, le soufi Serigne Lamine Sy (ibn Serigne Mbaye Sy) a séduit plus d"un à travers un discours on ne peut plus captivant, mais assez instructif.