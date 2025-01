Les incendies continuent de se propager à Los Angeles, au moins cinq morts

Au moins cinq personnes ont été tuées dans les incendies qui continuent de prendre de l'ampleur à Los Angeles.



Un sixième feu s'est déclaré aux premières heures de jeudi dans les collines d'Hollywood, entraînant des ordres d'évacuation pour des milliers de résidents, qui se sont étendus à certaines zones de la ville voisine de Santa Monica.



Selon les autorités, plus de 1 000 structures - principalement des habitations - ont été détruites dans le quartier de Pacific Palisades et entre 300 et 500 à Pasadena, tandis qu'environ 130 000 personnes sont toujours sous le coup d'un ordre d'évacuation.



Au moins sept écoles ont également été endommagées ou détruites.





Karen Bass, maire de Los Angeles, a déclaré que des pompiers de différentes régions de Californie étaient arrivés pour aider les unités locales et les opérations aériennes à éteindre les flammes.



Elle ajoute qu'ils continuaient à faire face à des "vents erratiques", bien que beaucoup plus calmes que ceux de mardi soir, qui provoquent une propagation plus rapide des incendies.





Des milliers d'hectares partis en fumée



Les autorités estiment que l'incendie de Pacific Palisades - un quartier huppé où se trouvent de nombreuses résidences de célébrités - est déjà le plus destructeur de l'histoire moderne de Los Angeles.



Les images de la dévastation montrent des maisons luxueuses effondrées, des piscines noircies par la suie et des voitures de luxe calcinées.



De nombreuses stars d'Hollywood, dont Adam Brody, Leighton Meester et Paris Hilton - ont été forcées d'évacuer et ont perdu leurs biens dans les incendies.





Un épais nuage de fumée et de cendres a par ailleurs envahi l'air dans de nombreuses zones de Los Angeles, ce qui a incité les autorités à émettre des avis sur la qualité de l'air.



En l'espace d'une journée, les incendies ont consumé une superficie totale d'environ 11 000 hectares. La fumée et les cendres ont dérivé bien au-delà du comté de Los Angeles vers des communautés situées à l'est et au sud.



Les habitants sont invités à rester à l'intérieur dans la mesure du possible, à limiter les activités physiques intenses, à suivre les mises à jour et l'évolution de la situation par les autorités et à répondre aux appels à l'évacuation s'ils sont lancés.





Biden annule sa visite en Italie



Le président américain sortant Joe Biden a exprimé son soutien aux personnes affectées par les incendies et a demandé au département de la défense de déployer des pompiers supplémentaires à Los Angeles, qui viendraient en soutien aux 7500 déjà sur place.







Le président américain a par ailleurs décidé d'annuler sa visite prévue en Italie "pour se concentrer dans les prochains jours sur la gestion de la réponse fédérale" à la situation d'urgence.



Le voyage du président américain devait durer quatre jours.