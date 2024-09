Les inondations font des ravages dans plusieurs pays d'Europe centrale

Plusieurs pays d'Europe centrale, dont l'Autriche, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie, ont été touchés par de graves inondations ce week-end.



Les autorités roumaines ont annoncé dimanche que deux autres personnes avaient trouvé la mort dans le comté de Galati, dans l'est du pays, après que quatre décès aient été signalés la veille, à la suite de pluies sans précédent.



République tchèque

En République tchèque, où quatre personnes emportées par les eaux sont toujours portées disparues, les autorités ont déclaré le niveau maximal d'alerte aux inondations dans une centaine de localités du pays.



Dans la ville d'Opava, près de 10 000 des 56 000 habitants ont été invités à se mettre à l'abri dans des zones surélevées. D'après le maire de la ville, Tomáš Navrátil, la situation est pire que lors des dernières inondations dévastatrices de 1997, qualifiées d'"inondations du siècle".





"Nous devons nous efforcer de sauver des vies", a déclaré dimanche le Premier ministre Petr Fiala à la télévision publique tchèque. Son gouvernement doit se réunir lundi pour évaluer les dégâts.



Le pire "n'est pas encore derrière nous", avertit le Premier ministre tchèque.



Environ 260 000 foyers étaient privés d'électricité dimanche matin dans l'ensemble du pays, tandis que la circulation était interrompue sur de nombreuses routes, y compris la principale autoroute D1.



Autriche

Un pompier est décédé lors d'une intervention dans la ville de Tulln, a annoncé dimanche à la presse le chef des pompiers de Basse-Autriche.



Les autorités ont déclaré "zone sinistrée" l'ensemble de l'État de Basse-Autriche, dans le nord-est du pays, où 10 000 personnes ont déjà été évacuées. La municipalité de Lilienfeld, qui compte environ 25 000 habitants, est entièrement coupée du monde extérieur.



La situation est particulièrement critique le long de la rivière Kamp, un affluent du Danube. Un éventuel débordement du réservoir d'Ottenstein, situé sur le fleuve, pourrait provoquer de nouvelles inondations, selon les experts.





Le chancelier autrichien Karl Nehammer affirme que la situation "continue de s'aggraver" et annonce que 1 000 soldats seront déployés dans la zone sinistrée de Basse-Autriche, où plusieurs barrages menacent de céder.





Les eaux en crue de la rivière Vienne ont également inondé plusieurs maisons dans la capitale autrichienne et provoqué de nombreuses évacuations.



Pologne

En Pologne, le Premier ministre Donald Tusk a déclaré qu'une personne était présumée morte suite aux inondations dans le sud-ouest du pays.



Donald Tusk qualifie de "dramatique" la situation autour de la ville de Klodzko, près de la frontière avec la République tchèque, qui compte environ 25 000 habitants.



À Glucholazy, la montée des eaux a fait déborder une digue et inondé des rues et des maisons. Le maire de la ville, Paweł Szymkowicz, a appelé les habitants à évacuer vers les hauteurs.



Un pont s'est effondré sous la pression de l'inondation et un bâtiment du commissariat de police a été renversé à Stronie Śląskie, après que les eaux de crue ont franchi un barrage.





Dans la ville de Jelenia Gora, qui compte 75 000 habitants, les rues du centre-ville ont été inondées après la rupture d'une des digues de la rivière Bobr. Les autorités municipales ont prévenu les habitants qu'ils pourraient être amenés à évacuer, car les inondations s'intensifient en direction de la ville.



L'approvisionnement en énergie et les communications ont été coupés dans certaines zones inondées.



La Slovaquie et la Hongrie pourraient être les prochains pays touchés par le système dépressionnaire Boris - qui fait suite à un début de mois de septembre très chaud dans la région - alors que celui-ci se dirige vers le nord de l'Italie et la Méditerranée.



Le mois d'août 2024 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète.