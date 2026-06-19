Les leçons de la décision du Conseil constitutionnel

L’Excecutif est interpellé sur l’Essentiel et non sur l’Accessoire.

Après examen du recours introduit par des députés de l’opposition contre l’intégration du député Ousmane Sonko, le Conseil constitionnel, arbitre du jeu électoral, vient de rendre sa décision qui, il faut le rappeler, s’impose aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et aux juridictions.



Le principe de la séparation des pouvoirs est ainsi réaffirmé et renforcé. Le Conseil constitutionnel, tout en cohérence avec l’article 92 de notre charte fondamentale, s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur une décision prise par le Bureau de l’Assemblée nationale.



Au pouvoir comme dans l’opposition, nous avons toujours magnifié la séparation des pouvoirs, qui demeure une réalité dans notre pays. Nous devons avoir l’humilité de féliciter le nouveau Président de l’Assemblée nationale et de passer rapidement aux choses sérieuses, car les priorités sont ailleurs.



Le panier de la ménagère s’alourdit de jour en jour, nos conditions de vie deviennent de plus en plus insupportables, le chômage des jeunes plus criant et l’animosité entre Sénégalaises et Sénégalais plus vivace.



Nous n’avons pas le droit de compromettre cet héritage de cohésion sociale et nationale. Nous avons, au contraire, le devoir de consolider ce legs acquis de hautes luttes et gros sacrifices.







Adji Mergane KANOUTE

Députée de la 13eme et 14eme Législature.

UDS/A/Coalition Ensemble pour Demain