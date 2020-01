Les misères de Ndèye Rokhya Mbodji, ex-présentatrice de la Rts, à l’Anacim

de représailles, le Directeur général de l’Agence nationale de la météorologie du Sénégal, Maguèye Marame Ndao, a relevé, hier vendredi, Ndèye Rokhaya Mbodji de son poste de Chef de Cellule de la communication. Une collaboratrice à qui il n’a jamais adressé la parole, selon l’ex-présentatrice de la télévision nationale (Rts) Ndèye Rokhya Mbodji qui raconte dans une lettre ses misères l’Anacim. Les mots ne suffisent pas, la gestuelle non plus, pour expliquer le traitement humiliant que Maguèye Marame Ndao inflige à Ndèye Rokhaya Mbodji, depuis sa nomination à l’Agence nationale de la météorologie du Sénégal, il faut jeter un œil sur la pile de documents qui témoignent de l’impudence des faits. Avant de virer ce vendredi, l’ex-présentatrice de la Rts de la cellule de com’ de la boîte au profit de Alboury Bâ, en guise de représailles à un article que L’Observateur a consacré, le 23 janvier dernier, à l’Anacim et dans lequel les responsables du Syndicat des travailleurs de l’aéronautique (Sytac) dénoncent sa gestion, Maguèye Marame Ndao a toujours exercé une violence psychologique sur l’ex-journaliste de la chaîne nationale. Une collaboratrice qu’elle accuserait aujourd’hui de collusion avec les syndicalistes. «J’ai noté de votre part une attitude hostile» La descente aux enfers de Ndèye Rokhaya Mbodji a commencé dès sa prise de fonction. Bombardé Directeur général de l’Anacim, le tout-frais patron de la boîte décide de procéder à des changements, de chambouler l’organigramme. L’une des grandes victimes de la manœuvre n’est autre que Ndèye Rokhya Mbodji. Elle est relevée de son fauteuil de Chef de département de la communication et «dégradée» en simple chef de Cellule de la communication. «Sans explication, sans aucune discussion comme le Code du travail le préconise», lit-on dans la lettre du 16 septembre 2013, un des nombreux courriers que la dame a adressés au Directeur général de l’Anacim. Dans cette correspondance ayant pour objet : «Ma situation actuelle à l’Agence», Ndèye Rokhya Mbodji étale ses souffrances professionnelles à Maguèye Marame Ndao. «J’ai été nommée en 2004 comme Conseiller en Communication à l’ex-Anacs (Agence nationale de l’aviation civile du Sénégal), devenue en 2011 Anacim (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie). De Chef de service à mes débuts, j’ai été nommée Chef de département depuis 2008, jusqu’à votre nomination à la tête de l’Agence le 18 avril 2013. Pus d’un mois après votre installation, je me suis rendu compte que vous ne m’aviez toujours pas appelée pour me recevoir, comme vous l’avez fait du reste, avec tous les autres responsables. Alors, en ma qualité de Conseiller en communication, j’ai jugé pertinent de vous demander une audience, pour au moins une prise de contact, eu égard à la place qu’occupe ce domaine dans toutes les organisations. Après plusieurs relances, j’ai dû me rendre à l’évidence : vous refusiez de me recevoir. Depuis, j’ai parallèlement noté de votre part une attitude hostile, que bien sûr je ne m’explique pas», lui fait remarquer l’ancienne présentatrice du Journal télévisé de la Rts. «Tentative d’acharnement, de harcèlement moral» Et Ndèye Rokhya Mbodji, visiblement atteinte en son for intérieur par le comportement du Directeur général de l’Agence nationale de la Météorologie du Sénégal à son égard, de poursuivre : «Vous ne m’avez jamais adressé la parole, vous êtes toujours passé par le Secrétaire général pour me transmettre vos instructions, même verbales. M. le Directeur général, le Sg est certes mon supérieur hiérarchique, ce que je ne conteste nullement, mais nous partageons les mêmes locaux (…) Je suis pour le moins intriguée par une telle attitude, venant surtout de quelqu’un à qui ne me lient que des relations strictement professionnelles. A ma connaissance, je n’ai jamais eu d’antécédent conflictuel avec vous. A vrai dire, je n’ai jamais eu de contact avec vous.» La journaliste de la 13e promotion du Cesti de conclure sa missive adressée à Magueye Marame Ndao, en ces termes : «Je trouve dommage que pour des raisons dont je cherche toujours et en vain les motivations profondes, vous me placez dans une situation que je vis de plus en plus comme une tentative d’acharnement, voire de harcèlement moral. De toutes les façons, toute injustice est inadmissible, quelle que soit la raison supposée ou avérée. Je ne sollicite ni faveur, ni passe-droit, je demande juste la reconnaissance de mon mérite et le respect scrupuleux de mes droits.» «La ligne téléphonique qui m’est affectée ne dispose que de 2 000 FCfa de crédit mensuel» Une lettre qui a certainement fini à la poubelle du Dg de l’Anacim. Puisqu’aucune suite n’y a été donnée par Maguèye Marame Ndao. Ce qui ne douche guère la volonté de Ndèye Rokhaya Mbodji de porter à sa connaissance la difficile situation qu’elle vit à l’Anacim depuis son arrivée à la tête de la boîte, 9 ans après le recrutement de l’ex-présentatrice de la Rts. Dans une nouvelle lettre datée du 7 février 2014 qui a pour objet «accès au téléphone», Ndèye Rokhya Mbodji récidive. «M. le Directeur général, je viens par la présente vous informer que je n’ai pas accès au téléphone dans le cadre de mes fonctions de Chef de la Cellule de communication. Ni à la ligne fixe, le poste 6014 qui m’est affecté ne dispose que de 2 000 FCfa de crédit mensuel. Ni au portable, l’intégralité du tarif des communications que je passe à partir de ma ligne Téranga faisant l’objet d’une retenue sur mon salaire. C’est ainsi que 82 223 Cfa m’ont été soutirés à la fin du mois de janvier. Devrais-je continuer à supporter les frais de communication liés à l’exercice de mes fonctions», interpelle-t-elle son patron. Silence total de Maguèye Marame Ndao. Un mois plus tard, le 7 mars 2014, Ndèye Rokhaya Mbodji renvoie une lettre de relance avec le même objet «accès au téléphone». La correspondance de l’ex-journaliste de la chaîne nationale connaîtra le même sort. Magueye Marame Ndao adopte la même attitude méprisante à l’endroit de Ndèye Rokhya Mbodji qu’il a fini par limoger hier vendredi de son poste de chef de la cellule de communication de l’Anacim.