Les nominations à l'issue du Conseil des Ministres

Monsieur Samba NDIAYE, matricule de solde N°103 524/C, est nommé Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Base de données web sémantique à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



Monsieur Papa NGOM, matricule de solde N°103 101/B, est nommé Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Analyse, Statistique et Applications à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



Monsieur Mbaye SENE, matricule de solde N°104 208/E, est nommé Professeur titulaire de classe normale indice 930/982, 1er échelon, spécialité : Informatique à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;



Monsieur Arona SY, Commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 507 647/C, est nommé Directeur de l’Inspection des services de sécurité au Ministère de l’intérieur, en remplacement du commissaire de divisionnaire Isma SECK, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur El Hadji Yamadou Karim NDIAYE, Economiste, matricule de solde 614 595/H, précédemment en service à la Direction des financements Privés et des Partenariats Public-Privé, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction Générale de la Coopération, des Financements Extérieurs et du Développement du Secteur Privé du Ministère de l’Economie du plan et de la Coopération.