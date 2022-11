Les nominations du Conseil des ministres: Mouhamadou Lamine Massaly nouveau PCA de l'ONFP

Rédigé par Dakarposte le Mercredi 30 Novembre 2022 à 22:14

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

• Le Général de Division El Hadji Daouda NIANG, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire, en remplacement de Monsieur Abdou Khadir AGNE, appelé à

d'autres fonctions ;



• Monsieur Abdou Khadir AGNE, titulaire d'un master en Diplomatie et Stratégie, précédemment Ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Mohamed BAZOUM, Président de la République du Niger, en remplacement de Monsieur Paul Benoit SARR, appelé à d'autres fonctions ;



• Monsieur Doro SY, Expert en relations internationales, est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Felix - Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République démocratique du Congo, en remplacement de





Monsieur Papa Talam DIAO, appelé à d'autres fonctions ;

Mamadou Ndiaye