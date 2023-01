Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 11 Janvier 2023

Monsieur Serigne Ahmadou Bamba SY

, Ingénieur centralien et géomécanicien, précédemment Coordonnateur du pôle Stratégie, Performance et Qualité de Sénégal Numérique SA, est nommé Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, poste vacant ;