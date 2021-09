Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 1er Septembre 2021

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Papa DIOP, Conseiller des Affaires étrangères, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Pologne, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Milos ZEMAN, Président de la République Tchèque ;



Monsieur Papa DIOP, Conseiller des Affaires étrangères, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de Pologne, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Volodymyr ZELENSKY, Président de la République d’Ukraine ;



Monsieur Martin Pascal TINE, Enseignant chercheur, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal près le Sanit-Siège, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence le Lieutenant de Grand Maître, Fra’Marco LUZZAGO, de l’Odre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte ;



Monsieur Abdoulaye BARRO, Conseiller des Affaires Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Joko WIDODO, Président de la République d’Indonésie ;



Monsieur Mamadou NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République populaire de Chine, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Kim JONG UN, Président de la République populaire démocratique de Corée ;



Monsieur Momar GUEYE, Conseiller des Affaires étrangères, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Royaume des Pays - Bas, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Sauli NIINISTO, Président de la République de Finlande ;



Monsieur Mame Oumar THIAW, Conseiller des Affaires étrangères Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République gabonaise, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Teodoro Obiang Nguema MBASOGO, Président de la République de Guinée Equatoriale ;



Monsieur Abdoul Wahab HAIDARA, Conseiller des Affaires étrangères Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en République de l’Inde, est nommé, cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Ibrahim Mohamed Solih, Président de la République des Maldives ;



Madame Viviane Laure Elisabeth BAMPASSY, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal au Canada, est nommée , cumulativement avec ses fonctions, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de son Excellence Miguel DIAZ-CANEL, Président de la République de Cuba.



Monsieur Khadim DIOP, Consultant, est nommé Président de l’Assemblée pleinière du Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD).