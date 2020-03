Les notaires au chômage en grève de la faim à partir de ce vendredi

C’est parce qu’ils ont été poussés jusqu’au bout que les 22 notaires sans charges ont décidé de s’adonner à une diète. Ce, pour pousser, disent-ils, les autorités jusque-là aphones sur leur situation qui a duré 7 ans. « Après avoir brisé le silence, nous allons tenir parole. Une grève de la faim sera entamée demain (aujourd’hui, ndlr), après la prière de vendredi. Le lieu sera communiqué à la presse. Pour cause, la conférence de presse ne devait pas se tenir au l’hôtel relais, mais plutôt dans un autre endroit. Par leur pratique indigne, ils ont court-circuité le lieu qui a été retenu pour nous bloquer. Nous n’allons pas prêter le flanc une seconde fois », a annoncé, hier, Me Mansour Diop, coordonnateur du collectif des notaires sans charges.



Selon ce dernier, depuis sept ans, ils courent derrière la signature du décret présidentiel autorisant leur intégration dans le professionnel notariale. « Nous sommes admis à un concours national, mais nous ne parvenons pas à nous installer officiellement au notariat pour diverses causes. Nous ne sommes pas à notre première conférence de presse, ni à notre première activité. Nous ne comprenons plus les lenteurs que notre titularisation persiste à prendre. Alors que rien ne s’y oppose », déplore-t-il. Dans sa déclaration, Me Diop soutient qu’ils sont les opprimés de cette profession parce qu’ils ne sont pas des enfants de notaires. A l’en croire, leur lutte va au-delà des 22 personnes qui composent leur collectif. « Il s’agit d’un combat de principe. Il y a un copinage organisé et systématisé depuis 45 ans dans ce métier libéral. Nous avons décidé de faire notre sacrifice de remplir notre devoir que nous ne nous pouvons pas renoncer », dit-il.

























walf