Les parents d'un présumé pédophile offrent 100.000 FCfa pour étouffer un viol sur une élève de 9 ans

Il y a quelques jours, la famille Kandji encore sous le choc après le viol subi par sa fille F.K, âgée juste de neuf ans, recevait une visite assez particulière à Pikine Tally Bou Bess. Dans le salon de la famille, assis de part et d'autre, des parents d'un ouvrier du nom de A. Guéye, l'air gêné, essaient maladroitement de présenter leurs excuses après la douloureuse et pénible épreuve subie par F.K, la benjamine de la famille Kandji. C'était après les salamalecs d'usage. Puis après s'être émus de la situation de F.K, les parents d’A. Guéye accablent leur fils, le traitent de tous les noms d'oiseaux et subitement déposent sur la table dressée au milieu du salon, dix billets de dix mille francs. «C'est pour les frais médicaux et nous sommes prêts à vous remettre plus afin que le viol subi par votre fille et dont notre fils est l'auteur soit réglé à l'amiable», déclare l'un des membres de la délégation dépêchée par la famille du présumé violeur. Un long silence s'installe dans le salon où l'image de la fille s'invite dans l'esprit de tous ceux qui ont pris part à cette rencontre assez inédite qui se termine au bout d'une trentaine de minutes.

Quelques jours après cette rencontre, un dénonciateur anonyme, à la fois choqué et heurté par la tentative d'étouffer cette affaire, alerte la police de Pikine qui instruit les éléments de la brigade de recherches dudit commissariat, de traquer le présumé violeur et de localiser également la maison de la victime. Une opération de routine à laquelle sont habitués les éléments de la Brigade de recherches qui réussissent à localiser la maison de la victime à Pikine-Tally Bou bess. Là-bas, les parents de la jeune F.K, âgée de neuf ans, confirment la démarche entreprise par la famille du présumé violeur pour étouffer cette affaire et acceptent que leur fille soit entendue par les enquêteurs.





Le couscous et le lait caillé du violeur

Entendue, la jeune F.K, élève en classe de CP, révèle aux enquêteurs que par trois fois, A. Guéye l'a piégée pour l’entraîner dans sa chambre, avant de la violer après l'avoir bâillonnée. La première fois, selon l’élève, après lui avoir remis une pièce de 100 FCfa, A. Gueye l'a envoyée lui acheter du couscous et du lait caillé, avant de guetter son retour pour l'entraîner dans sa chambre et la violer après l'avoir bâillonnée.

Le présumé violeur, récidiviste confondu par l'exacte description de sa chambre par la gamine

Cueilli par les éléments de la brigade de recherches et soumis au feu roulant des questions des enquêteurs, l'ouvrier, récemment élargi de prison pour des faits similaires, a nié les faits. C'était sans compter avec la perspicacité des enquêteurs qui ont invité la victime à décrire la chambre de son présumé «violeur». Dans cet exercice, la victime a fait une description de la chambre de A. Guèye jusque dans ses moindres détails. Une description qui colle à la lettre à la chambre de l’ouvrier que les enquêteurs ont visitée pour vérifier les déclarations de la jeune élève. A. Guéye, âgé de 55 ans, a été placé en garde à vue au commissariat de police de Pikine pour viol, pédophilie et détournement de mineure.











































L'obs