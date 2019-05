Les populations de l'APECSY, remontés contre l'Onas, déversent leur courroux dans la rue

Le DG de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) Lansana Gagny Sakho, qui communique à outrance, gagnerait, pendant qu'il est encore temps, à trouver une solution à l'équation des populations de Yoff Apecsy.

En effet, ces dernières, très remontées de l'odeur nauséabonde qu'elles respirent à cause des eaux usées, sont spontanément descendues ce dimanche dans la rue. Et, c'est pour barrer toutes les voies menant à la dite cité.

En somme, Apecsy, lasse de courir derrière l'Onas exige d’avoir au moins un accès à un assainissement durable et hygiénique.