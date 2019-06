Les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ont décidé samedi de relancer les négociations commerciales entre les deux pays, Washington renonçant à taxer davantage les importations chinoises, selon l'agence officielle chinoise.

Cette rencontre très attendue entre Trump et Xi était la première entre les deux dirigeants depuis novembre dernier, et donc la première depuis que les discussions sont tombées dans l'impasse début mai après que l'administration américaine a accusé Pékin d'être revenu sur ses engagements.



"Nous sommes de nouveau sur la bonne voie", a annoncé le président américain à l'issue de son entretien avec Xi Jinping, indiquant que les négociations sino-américaines se poursuivaient.



"Désormais on se rapproche davantage"



Un peu plus tôt, le président américain a déclaré que les deux pays étaient ouverts à la conclusion d'un accord commercial, qui serait historique. "Nous étions très proches d'un accord mais quelque chose s'est produit et les choses ont un peu patiné", a dit Donald Trump au côté de Xi Jinping avant le début de leur réunion. "Mais désormais on se rapproche davantage", a-t-il ajouté.



Le président chinois a pour sa part souligné avant leur entretien que le dialogue était préférable à la confrontation et qu'une coopération serait bénéfique pour les deux pays. Le chef d'État chinois a dit vouloir "avancer vers une relation sino-américaine basée sur la coordination, la coopération et la stabilité".



Les États-Unis ont relevé début mai les droits de douanes prélevés sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés. Pékin a répliqué par des mesures de rétorsion. Donald Trump a menacé par le passé de taxer 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires – ce qui couvrirait la quasi-totalité des importations chinoises aux États-Unis.