Les prix des carburants continuent de grimper en Europe

En Italie, par exemple, les prix de l’essence et du gazole viennent de passer la barre des deux euros le litre. Comme beaucoup d’autres consommateurs, Letizia, habitante de Rome, fait gris mine :"J'ai une voiture qui fonctionne à l'essence. Il est évident que cela a un impact sur les dépenses de notre famille. Elles ont doublé. Comme toutes les factures. C'est un problème général".



Inaction du gouvernement en Bosnie

La Bosnie a connu des hausses de prix similaires, tant pour les carburants que pour les denrées alimentaires. Le prix de l'huile de tournesol, par exemple, a doublé en l'espace de deux mois. Dans ce pays qui est l’un des plus pauvres d'Europe, l'incapacité du gouvernement à aider les citoyens à surmonter la crise est pointée du doigt.





"Le gouvernement ne fait absolument rien et les citoyens ne peuvent pas faire face à la hausse des prix, explique Faruk Hadzic, expert économique et analyste. Ils dépensent donc moins sauf pour les produits les plus essentiels. Et cela va affecter l’activité économique."



Géants pétroliers dans le viseur en Allemagne

En Allemagne, les pouvoirs publics ont dans le viseurs les géants pétroliers, soupçonnés de profiter de la hausse des prix et de la baisse des taxes pour se remplir les poches.



"Les compagnies de gaz européennes et autres ont massivement augmenté les prix, dit Thomas Prausse, directeur général du fournisseur d'énergies Stadtwerke Greifswald. Je pense que c'est un abus de marché que de justifier tout cela avec la guerre en Ukraine. Je me demande pourquoi une autorité de régulation de la concurrence n’est pas encore intervenue ?"



En France aussi, les prix de l’essence et du gazole viennent de passer la barre des deux euros le litre.