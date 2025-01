Les prix du gaz en Europe montent en flèche après l'arrêt de l'acheminement via l'Ukraine

Une page se tourne dans le monde de l'énergie et de la guerre en Ukraine. Les exportations de gaz russe vers l'Europe par l'Ukraine se sont arrêtées ce mercredi matin, a annoncé le géant russe Gazprom. L'accord bilatéral de transit est arrivé à expiration et Kiev ne l'a pas renouvelé, invoquant des raisons de "sécurité nationale".



Le prix du TTF néerlandais, le gaz naturel européen de référence, a grimpé de plus de 4 % pour atteindre 51 euros par mégawattheure, son niveau le plus élevé depuis octobre 2023, avant de se détendre un peu, le premier jour d'échange après l'arrêt de l'acheminement du gaz russe vers l'Europe par l'intermédiaire de l'Ukraine.



Les températures glaciales dans le nord de la région ont poussé les prix à la hausse jeudi matin, avec en toile de fond la perte de 5 % des importations de gaz naturel de l'UE, les importations russes ayant cessé d'entrer dans l'Union européenne via l'Ukraine le 1er janvier, après des décennies de fonctionnement, en raison de l'expiration d'un accord de transit, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'accélération des retraits de stockages.



Les stocks de gaz européens se sont vidés à un rythme record depuis 2021, atteignant environ 75 % en raison du temps particulièrement froid qui a sévi en Europe au cours des dernières semaines.





Selon l'organisation sectorielle Gas Infrastructure Europe, le volume de gaz dans les installations de stockage du bloc a diminué d'environ 19 % entre la fin du mois de septembre, lorsque la saison de réapprovisionnement se termine, et la mi-décembre.



Il n'y a pas de risque de crise ou de pénurie énergétique immédiate en Europe, et l'Union européenne (UE) ne s'attend pas à un impact immédiat sur les prix à la consommation. Toutefois, l'Europe semble plus vulnérable à la volatilité du marché si elle cherche à remplacer le gaz naturel qui lui manque, car les prix du gaz ont grimpé de 50 % d'une année sur l'autre. La hausse des prix de l'énergie pourrait nuire davantage à la compétitivité de l'Union et augmenter les coûts pour les ménages.



Les prix pourraient également augmenter si l'Europe se tourne vers l'accroissement de ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL). Les pays d'Europe centrale sont les plus vulnérables à la perte d'accès au gaz naturel russe via l'Ukraine, même s'ils disposent d'une voie alternative, TurkStream, pour recevoir le gaz naturel russe, mais cette liaison n'est pas suffisante pour compenser totalement la perte de la voie ukrainienne.



Volodymyr Zelensky a également décrit cet arrêt comme "l’une des plus grandes défaites de Moscou." "Lorsque Poutine a pris le pouvoir en Russie il y a plus de 25 ans, le volume annuel de gaz envoyé via l’Ukraine vers l’Europe s’élevait à plus de 130 milliards de m3. Aujourd’hui, le transit de gaz russe est à zéro, ce qui constitue l’une des plus grandes défaites de Moscou", a écrit le président ukrainien sur les réseaux sociaux.





L'Europe envisage d'autres solutions



L'impact sera surtout ressenti en Hongrie et en Slovaquie, pour lesquelles la route de transit ukrainienne répondait à 65 % de la demande de gaz en 2023, selon Bruegel. Le Premier ministre slovaque Robert Fico, bien disposé envers Vladimir Poutine et dont le pays est très dépendant de l’approvisionnement en gaz russe, a averti mercredi d’un "impact drastique sur nous tous dans l’UE". Ce dirigeant nationaliste s’est rendu à Moscou le 22 décembre pour tenter de trouver une solution dans l’urgence, provoquant la colère de Volodymyr Zelensky, qui l’a accusé de vouloir "aider Poutine".



La Commission européenne a proposé plusieurs solutions pour aider les pays touchés, y compris la fourniture de gaz grec, turc et roumain via la route transbalkanique





Dans l'ensemble, il n'est pas à craindre que l'UE manque de gaz cet hiver, mais le remplissage de ses stocks pourrait être plus coûteux que prévu. Les prix du gaz pour l'été prochain ont récemment dépassé ceux de l'hiver 2025-26, ce qui rendra le réapprovisionnement plus coûteux, rapporte Bloomberg, citant Arne Lohmann Rasmussen, analyste en chef chez Global Risk Management à Copenhague, qui a déclaré : "il y a un risque croissant que l'UE manque de gaz cet hiver, avec une probabilité croissante que l'UE sorte de l'hiver avec de faibles niveaux de stockage de gaz, ce qui rendra le réapprovisionnement coûteux."