Les promesses de Blinken avant la présidence de Trump

Les responsables s'attendent à un changement de politique concernant le soutien des États-Unis à l'Ukraine et à l'OTAN quand Donald Trump reprendra possession de la Maison Blanche.



Dans les mois qui précèdent la fin du mandat du président Biden, les démocrates tentent de mettre en œuvre autant de priorités qu'ils le peuvent pendant qu'ils détiennent la majorité au Sénat.



Lors de son passage à Bruxelles, Antony Blinken a exposé les grandes lignes d'une aide supplémentaire des États-Unis à l'Ukraine avant le mois de janvier. Il a déclaré que « Nous avons récemment engagé et fait sortir 8 milliards de dollars supplémentaires d'aide à la sécurité pour l'Ukraine. C'était en septembre. Il y a quelques semaines, nous avons débloqué près d'un demi-milliard de dollars supplémentaires. Et le président Biden s'est engagé à faire en sorte que chaque dollar dont nous disposons soit débloqué d'ici au 20 janvier. »



Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'instabilité en Europe, au Moyen-Orient et dans la région indo-pacifique était de plus en plus interconnectée, soulignant que Moscou achetait des biens à double usage à la Chine et de la technologie de drone à l'Iran.



Blinken a souligné que l'OTAN poursuivrait également un programme très intense au cours des derniers mois de l'administration du président Joe Biden.