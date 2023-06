Les quotidiens évoquent les conséquences économiques et judiciaires des violentes manifestations

‘’Le Conseil national du patronat a exprimé hier toute sa colère à la suite des saccages, pillages et destructions de biens dont ont été victimes les entrepreneurs […] Ce sont des centaines de milliards de francs CFA qui sont partis en fumée lors des [violences] survenues entre le 1er et le 3 juin’’, rapporte L’info.





‘’L’entreprise sénégalaise dans le désarroi’’, titre WalfQuotidien à la suite de la conférence de presse donnée mardi par le Conseil national du patronat.



Quatorze agences de banque saccagées lors des manifestations ont subi chacune une ‘’perte sèche’’ de quelque 150 millions de francs CFA, ajoute le même journal en citant Bocar Sy, le président de la Banque de l’habitat du Sénégal.





L’enseigne française Auchan déclare que sept de ses magasins ont été la proie des pilleurs, ce qui risque d’engendrer le chômage technique de quelque 300 employés, lit-on dans EnQuête et d’autres journaux.





Le Quotidien parle d’‘’une facture salée’’, avant de détailler les pertes subies : 100 stations d’essence vandalisées, 31 établissements bancaires pillés…





‘’Le chômage et le désinvestissement que ces actes ont entraînés ne peuvent pas être rattrapés dans une courte période’’, affirme Le Quotidien, ajoutant que ‘’l’économie [sénégalaise] a été durement éprouvée’’ par les saccages.





Le Témoin Quotidien s’est surtout préoccupé des conséquences judiciaires des violences. Il annonce que 306 personnes, dont 63 mineurs, ont été arrêtées dans les départements de Keur Massar et de Pikine pour leur participation présumée aux pillages.





A Dakar, ajoute Le Témoin Quotidien, le procureur de la République, Abdou Karim Diop, a signalé l’arrestation de 410 présumés auteurs des actes de pillage.





‘’Quatre violents casseurs’’





‘’Les procureurs de Dakar et de Pikine réservent aux pilleurs un été chaud’’, commente Source A.





Parmi les personnes arrêtées figurent ‘’quatre violents casseurs’’, selon Le Soleil.





Des services de l’Administration publique, des banques, des infrastructures routières et universitaires, des mairies, des voitures et d’autres biens publics ou privés ont été saccagés ou incendiés lors des manifestations survenues après la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour ‘’corruption de la jeunesse’’.





Les violences ont eu lieu à Dakar et dans d’autres villes du pays.





La peine requise contre M. Sonko, qui était jugé pour viol et menaces de mort, est susceptible d’empêcher le maire de Ziguinchor (sud) de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, affirment ses avocats en se basant sur le Code électoral.





Le conseil d’administration de la Banque mondiale vient d’approuver un ‘’appui budgétaire’’ de 182,4 milliards de francs CFA pour le Sénégal, selon Le Soleil.





Cette décision fait croire au journal que ‘’le groupe de la Banque mondiale adoube la politique économique et sociale définie par le président de la République’’.





‘’La Banque mondiale en phase avec Macky Sall’’, titre Kritik’, estimant que ‘’pour la conduite de ses politiques publiques, le Sénégal peut compter sur la Banque mondiale’’.





‘’Du lourd attend le Bénin, ce samedi, à Cotonou. Chez eux, les Guépards feront face à une attaque sénégalaise qui a marqué 80 buts lors de la saison 2022-2023’’, écrit Stades, concernant le match prévu ce week-end pour les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations de football.





Le Soleil note que ‘’le mot d’ordre est la gagne, selon le capitaine de l’équipe, Kalidou Koulibaly’’. ‘’Le Sénégal veut s’imposer pour démontrer qu’il est la meilleure équipe du continent et l’une des meilleures du monde’’, lit-on dans le même journal.





APS