Les raisons du maintien de Farba NGOM en prison malgré une expertise médicale

Le juge d’instruction a rejeté la dernière demande de liberté provisoire introduite par Farba NGOM. Et ce, en dépit d’une expertise médicale qu’il avait lui-même ordonnée, concluant à l’incompatibilité de l’état de santé du maire des Agnam avec la détention en milieu carcéral.



Selon Les Échos, le magistrat instructeur a préféré suivre le Parquet financier, qui a requis une contre-expertise. Une démarche qui ouvre la voie à la désignation d’un autre médecin, en attendant que le juge désigne officiellement l’expert chargé de cette seconde évaluation. Farba NGOM, souligne le journal, « est dans l’attente du magistrat instructeur »





Incarcéré depuis février dernier, Farba NGOM est poursuivi notamment pour complicité de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.



Son nom est cité dans le rapport de la CENTIF sur des transactions jugées douteuses, portant sur plus de 125 milliards de francs CFA















































