Les raisons du maintien de Tahirou Sarr en prison

L’homme d’affaires Tahirou Sarr reste en prison, et les raisons invoquées pour ce maintien en détention sont qualifiées d’« utiles et nécessaires ».



Le journal L’Observateur revient sur les motivations du parquet, articulées autour de plusieurs points clés :



🔹 Conservation des preuves :

Le PJF estime que la détention est essentielle pour préserver les éléments matériels nécessaires à la manifestation de la vérité, notamment dans une affaire impliquant des accusations de blanchiment de capitaux.



🔹 Crainte de dissimulation

Les autorités judiciaires redoutent que l’inculpé ne profite d’une éventuelle liberté pour dissimuler une partie de son patrimoine, voire faire disparaître des éléments de preuve essentiels.



🔹 Protection des témoins :

Une autre motivation repose sur le risque de pression sur les témoins, en particulier sur certains fonctionnaires du Trésor, dont les témoignages sont jugés cruciaux.







🔹 Prévention d’une concertation frauduleuse :

Enfin, le PJF redoute une possible entente entre Tahirou Sarr et ses co-accusés, fonctionnaires ou complices présumés, dans le but de coordonner une ligne de défense ou d’altérer les déclarations sur les transactions suspectes.































































rewmi